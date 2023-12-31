ГИБДД по ХМАО ограничило движения на участке «трассы смерти»

ГИБДД: на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск организовано движение колоннами
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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД следят за движением Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО ограничили движение на участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 573 по 698 километр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Действующее ограничение для всех видов транспорта: с 573 км по 698 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) в направлении Ханты-Мансийска. Движение осуществляется колоннами под контролем сотрудников Госавтоинспекции», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сотрудники ГИБДД 30 декабря уже ограничивали движение на трех участках этой трассы. Такая мера была введена из-за неблагоприятных погодных условий.

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Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО ограничили движение на участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 573 по 698 километр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Действующее ограничение для всех видов транспорта: с 573 км по 698 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) в направлении Ханты-Мансийска. Движение осуществляется колоннами под контролем сотрудников Госавтоинспекции», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сотрудники ГИБДД 30 декабря уже ограничивали движение на трех участках этой трассы. Такая мера была введена из-за неблагоприятных погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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