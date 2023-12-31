ГИБДД по ХМАО ограничило движения на участке «трассы смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД следят за движением
Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО ограничили движение на участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 573 по 698 километр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Действующее ограничение для всех видов транспорта: с 573 км по 698 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) в направлении Ханты-Мансийска. Движение осуществляется колоннами под контролем сотрудников Госавтоинспекции», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сотрудники ГИБДД 30 декабря уже ограничивали движение на трех участках этой трассы. Такая мера была введена из-за неблагоприятных погодных условий.
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