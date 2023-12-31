31 декабря 2023

Пермский планетарий предупредил о метеорном потоке

Метеорный поток Квадрантиды можно будет наблюдать в Пермском крае 3—4 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
В звездном небе метеоры будут пролетать особенно часто Фото:

Пермский планетарий сообщил, что в ночь с 3 на 4 января в небе можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Астрономы советуют для этого выехать за пределы большого города.

«Квадрантиды — метеорный поток средней силы, демонстрирующий от 40 метеоров в час. Максимум метеорного потока ожидается с ночи 3-го на утро 4 января. Рекомендуем наблюдать далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». После двух ночи наблюдать за небесным явлением помешает восходящая Луна.

Портал Sibexpeditions советует лечь на спину, ногами на северо-восток и смотреть вверх, включая в обзор как можно большую часть небосклона. При этом авторы подчеркивают, что к такому методу надо подготовиться. «Нужно очень внимательно отнестись к одежде и к той поверхности, на которой вы будете лежать — как минимум это должны быть один два коврика, а сверху спальник», — пишут опытные путешественники. В сильный мороз от такого метода наблюдений лучше отказаться. Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.

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Пермский планетарий сообщил, что в ночь с 3 на 4 января в небе можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Астрономы советуют для этого выехать за пределы большого города. «Квадрантиды — метеорный поток средней силы, демонстрирующий от 40 метеоров в час. Максимум метеорного потока ожидается с ночи 3-го на утро 4 января. Рекомендуем наблюдать далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». После двух ночи наблюдать за небесным явлением помешает восходящая Луна. Портал Sibexpeditions советует лечь на спину, ногами на северо-восток и смотреть вверх, включая в обзор как можно большую часть небосклона. При этом авторы подчеркивают, что к такому методу надо подготовиться. «Нужно очень внимательно отнестись к одежде и к той поверхности, на которой вы будете лежать — как минимум это должны быть один два коврика, а сверху спальник», — пишут опытные путешественники. В сильный мороз от такого метода наблюдений лучше отказаться. Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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