Пермский планетарий предупредил о метеорном потоке

Метеорный поток Квадрантиды можно будет наблюдать в Пермском крае 3—4 января

01 января 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

В звездном небе метеоры будут пролетать особенно часто Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский планетарий сообщил, что в ночь с 3 на 4 января в небе можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Астрономы советуют для этого выехать за пределы большого города. «Квадрантиды — метеорный поток средней силы, демонстрирующий от 40 метеоров в час. Максимум метеорного потока ожидается с ночи 3-го на утро 4 января. Рекомендуем наблюдать далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». После двух ночи наблюдать за небесным явлением помешает восходящая Луна. Портал Sibexpeditions советует лечь на спину, ногами на северо-восток и смотреть вверх, включая в обзор как можно большую часть небосклона. При этом авторы подчеркивают, что к такому методу надо подготовиться. «Нужно очень внимательно отнестись к одежде и к той поверхности, на которой вы будете лежать — как минимум это должны быть один два коврика, а сверху спальник», — пишут опытные путешественники. В сильный мороз от такого метода наблюдений лучше отказаться. Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.

Пермский планетарий сообщил, что в ночь с 3 на 4 января в небе можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Астрономы советуют для этого выехать за пределы большого города. «Квадрантиды — метеорный поток средней силы, демонстрирующий от 40 метеоров в час. Максимум метеорного потока ожидается с ночи 3-го на утро 4 января. Рекомендуем наблюдать далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». После двух ночи наблюдать за небесным явлением помешает восходящая Луна. Портал Sibexpeditions советует лечь на спину, ногами на северо-восток и смотреть вверх, включая в обзор как можно большую часть небосклона. При этом авторы подчеркивают, что к такому методу надо подготовиться. «Нужно очень внимательно отнестись к одежде и к той поверхности, на которой вы будете лежать — как минимум это должны быть один два коврика, а сверху спальник», — пишут опытные путешественники. В сильный мороз от такого метода наблюдений лучше отказаться. Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.