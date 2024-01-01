Общество Транспорт В Копейске отменили маршрутные такси 02 января 2024 в 19:43 Размер текста - 17 + Пассажирские перевозки в Копейске стали комфортнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) с 1 января отменили маршрутные такси. Теперь все внутригородские перевозки осуществляются по регулируемому тарифу, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. «С 1 января Копейск обслуживается только маршрутами по регулируемому тарифу. Это позволило стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными, также появилась возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах «Яндекс.Карты» и «2ГИС», — уточнили в пресс-службе министерства. Для работы на маршрутах закуплено 19 новых автобусов, из них 10 — большого класса, семь — среднего класса и два — малого класса. Введены пять новых маршрутов: 11. Автовокзал — поселок Советов, 21А. Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль), 22. Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск (по улице Урицкого), 23. Автовокзал — РМЗ и 29. Автовокзал — ЧГРЭС. В Копейске (Челябинская область) с 1 января отменили маршрутные такси. Теперь все внутригородские перевозки осуществляются по регулируемому тарифу, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. «С 1 января Копейск обслуживается только маршрутами по регулируемому тарифу. Это позволило стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными, также появилась возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах «Яндекс.Карты» и «2ГИС», — уточнили в пресс-службе министерства. Для работы на маршрутах закуплено 19 новых автобусов, из них 10 — большого класса, семь — среднего класса и два — малого класса. Введены пять новых маршрутов: 11. Автовокзал — поселок Советов, 21А. Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль), 22. Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск (по улице Урицкого), 23. Автовокзал — РМЗ и 29. Автовокзал — ЧГРЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям