Больше половины всех ипотечных займов челябинцы брали на новостройки

На новостройки в Челябинске было выдано более 50% ипотечных займов

05 января 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В 2024 году может быть выдано меньше ипотечных займов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в 2023 году на квартиры в новостройках было выдано более 50% ипотечных займов, в некоторые месяцы доходило до 65%, при этом увеличилось количество выданных кредитов на жилье по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в 2023 году произошло колоссальное смещение доли выданных ипотек на новостройки. В городе на них пришлось более 50%. В некоторые месяцы доходило до 65%. Повышение ключевой ставки было неизбежно, чтобы остановить разогнавшиеся цены на недвижимость». Как отметила Шатрукова, в течение 2023 года рынок недвижимости показывал рост. Исключение составили ноябрь и декабрь 2023 года. Поднятие ключевой ставки центробанком позволило сдержать рост цен на недвижимость, при этом рынок недвижимости не встал, но притормозился. В связи с увеличением первоначального взноса до 30% ипотека на новостройки стала менее доступна для населения. Банки стали тщательнее рассматривать заемщика на предмет его платежеспособности, что также повлияло на процент одобрения. При этом, по словам президента гильдии риелторов «Южный Урал», если 2023 год показал рекордный рост по выданным ипотекам по отношению к 2022, то 2024 год может показать снижение. В связи со сложившейся ситуацией челябинские риелторы в 2024 году ждут появления новых адресных программ по ипотечному кредитованию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году на квартиры в новостройках было выдано более 50% ипотечных займов, в некоторые месяцы доходило до 65%, при этом увеличилось количество выданных кредитов на жилье по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в 2023 году произошло колоссальное смещение доли выданных ипотек на новостройки. В городе на них пришлось более 50%. В некоторые месяцы доходило до 65%. Повышение ключевой ставки было неизбежно, чтобы остановить разогнавшиеся цены на недвижимость». Как отметила Шатрукова, в течение 2023 года рынок недвижимости показывал рост. Исключение составили ноябрь и декабрь 2023 года. Поднятие ключевой ставки центробанком позволило сдержать рост цен на недвижимость, при этом рынок недвижимости не встал, но притормозился. В связи с увеличением первоначального взноса до 30% ипотека на новостройки стала менее доступна для населения. Банки стали тщательнее рассматривать заемщика на предмет его платежеспособности, что также повлияло на процент одобрения. При этом, по словам президента гильдии риелторов «Южный Урал», если 2023 год показал рекордный рост по выданным ипотекам по отношению к 2022, то 2024 год может показать снижение. В связи со сложившейся ситуацией челябинские риелторы в 2024 году ждут появления новых адресных программ по ипотечному кредитованию.