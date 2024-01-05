Семья екатеринбурженки, чью дочь выбросили из окна, хочет ее стерилизовать. Фото

05 января 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга не смогла уберечь трех своих детей от мужа тирана Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Родственники 23-летней Ксении И. из Екатеринбурга, чей супруг Илья обвиняется в жестоком убийстве их двухлетней дочери, надеются, что девушка понесет наказание. Это уже третий ребенок, которого она не оградила от агрессии мужа. Тетя Ксении в беседе с URA.RU заявила о том, что племянницу и женщин, подобных ей, стоит стерилизовать. «Не покривя душой, скажу — надеюсь, она понесет хоть какое-то наказание. Я за то, чтобы таких женщин стерилизовать принудительно. Нельзя так относиться к своим детям! Она знала, что Илья опасен — он ей троих детей загубил. Ксюше все говорили, нельзя Соню (погибшая двухлетняя девочка, имя изменено, — прим. URA.RU) к нему подпускать. Но она совершеннолетний человек, ты не навяжешь ей свои устои. Это не просто ужасная история, это про то, что наша система государственного контроля очень несовершенна. Опеке ребенок не интересен, пока он ни в садике, ни в школе. Ни разу наше государство не поинтересуется, жив ли этот маленький ребенок», — негодует собеседница. По ее словам, Ксения и Илья постоянно переезжали — жили то у друзей, то на съемных квартирах. Было несколько случаев, когда супруг продавал холодильник и стиральную машину из дома, где они жили, в итоге их выгоняли оттуда с полицией. Первый ребенок — мальчик — умер в возрасте одного года и девяти месяцев. По словам родственников, отец избил его, в итоге у мальчика случился отек мозга и он стал инвалидом, а через год умер. Когда Ксения была беременна вторым ребенком, на 26 неделе у нее случился выкидыш — после нападения мужа. Соня была третьим ребенком в семье. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU. Фото: страница Ксении И., vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственники 23-летней Ксении И. из Екатеринбурга, чей супруг Илья обвиняется в жестоком убийстве их двухлетней дочери, надеются, что девушка понесет наказание. Это уже третий ребенок, которого она не оградила от агрессии мужа. Тетя Ксении в беседе с URA.RU заявила о том, что племянницу и женщин, подобных ей, стоит стерилизовать. «Не покривя душой, скажу — надеюсь, она понесет хоть какое-то наказание. Я за то, чтобы таких женщин стерилизовать принудительно. Нельзя так относиться к своим детям! Она знала, что Илья опасен — он ей троих детей загубил. Ксюше все говорили, нельзя Соню (погибшая двухлетняя девочка, имя изменено, — прим. URA.RU) к нему подпускать. Но она совершеннолетний человек, ты не навяжешь ей свои устои. Это не просто ужасная история, это про то, что наша система государственного контроля очень несовершенна. Опеке ребенок не интересен, пока он ни в садике, ни в школе. Ни разу наше государство не поинтересуется, жив ли этот маленький ребенок», — негодует собеседница. По ее словам, Ксения и Илья постоянно переезжали — жили то у друзей, то на съемных квартирах. Было несколько случаев, когда супруг продавал холодильник и стиральную машину из дома, где они жили, в итоге их выгоняли оттуда с полицией. Первый ребенок — мальчик — умер в возрасте одного года и девяти месяцев. По словам родственников, отец избил его, в итоге у мальчика случился отек мозга и он стал инвалидом, а через год умер. Когда Ксения была беременна вторым ребенком, на 26 неделе у нее случился выкидыш — после нападения мужа. Соня была третьим ребенком в семье. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.