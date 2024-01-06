В Екатеринбурге мужчина обокрал магазин, угрожая игрушечным пистолетом. Видео

07 января 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Правоохранители выяснили, что пистолет был игрушечным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин на улице Советская (Пионерский район) с криками о том, что это ограбление. Далее он передернул затвор у игрушечного пистолета, забрал бутылку водки и скрылся. Об этом рассказали в УМВД Екатеринбурга. «5 января около полудня в сетевой магазин на улице Советской вошел неизвестный мужчина. Он достал из кармана предмет, схожий с пистолетом, передернул затвор и крикнул: „Это ограбление!“. Затем налетчик забрал с полки бутылку водки и удалился», — сказано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчину в этот же день задержала полиция. «Поскольку он уже успел употребить похищенное в полном объеме, то внятных пояснений по поводу своих действий дать не смог. Кроме того, выяснилось, что в качестве оружия он прихватил с собой на дело игрушку», — сказано в сообщении. Задержанный мужчина ранее был пять раз судим, добавили в ведомстве. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации «Разбой». Сейчас он помещен под стражу.

В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин на улице Советская (Пионерский район) с криками о том, что это ограбление. Далее он передернул затвор у игрушечного пистолета, забрал бутылку водки и скрылся. Об этом рассказали в УМВД Екатеринбурга. «5 января около полудня в сетевой магазин на улице Советской вошел неизвестный мужчина. Он достал из кармана предмет, схожий с пистолетом, передернул затвор и крикнул: „Это ограбление!“. Затем налетчик забрал с полки бутылку водки и удалился», — сказано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчину в этот же день задержала полиция. «Поскольку он уже успел употребить похищенное в полном объеме, то внятных пояснений по поводу своих действий дать не смог. Кроме того, выяснилось, что в качестве оружия он прихватил с собой на дело игрушку», — сказано в сообщении. Задержанный мужчина ранее был пять раз судим, добавили в ведомстве. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации «Разбой». Сейчас он помещен под стражу.