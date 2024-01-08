В Свердловской области сотни мигрантов поставлены на воинский учет. Фото

09 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Больше 160 мигрантов решили заключить контакты с Минобороны РЫ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области 500 бывших мигрантов поставили на воинский учет. В новогодние праздники рейды прошли на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, в торговых комплексах и общежитиях в Березовском. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном отделе СКР по Екатеринбургскому гарнизону. «Военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону совместно с представителями УМВД и военного комиссариата по Свердловской области проверили мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших Российское гражданство. Начиная с конца ноября текущего года по итогам рейдов на воинский учет поставлено около 500 мигрантов. Свыше 160 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы», — говорится в сообщении ведомства. С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге было поставлено на воинский учет около 450 мигрантов, которые уклонялись от службы в армии. Тогда свыше 150 иностранных граждан заключили договор с Минобороны РФ.

В Свердловской области 500 бывших мигрантов поставили на воинский учет. В новогодние праздники рейды прошли на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, в торговых комплексах и общежитиях в Березовском. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном отделе СКР по Екатеринбургскому гарнизону. «Военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону совместно с представителями УМВД и военного комиссариата по Свердловской области проверили мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших Российское гражданство. Начиная с конца ноября текущего года по итогам рейдов на воинский учет поставлено около 500 мигрантов. Свыше 160 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы», — говорится в сообщении ведомства. С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге было поставлено на воинский учет около 450 мигрантов, которые уклонялись от службы в армии. Тогда свыше 150 иностранных граждан заключили договор с Минобороны РФ.