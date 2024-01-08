В Свердловской области 500 бывших мигрантов поставили на воинский учет. В новогодние праздники рейды прошли на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, в торговых комплексах и общежитиях в Березовском. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном отделе СКР по Екатеринбургскому гарнизону.
«Военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону совместно с представителями УМВД и военного комиссариата по Свердловской области проверили мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших Российское гражданство. Начиная с конца ноября текущего года по итогам рейдов на воинский учет поставлено около 500 мигрантов. Свыше 160 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы», — говорится в сообщении ведомства.
С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге было поставлено на воинский учет около 450 мигрантов, которые уклонялись от службы в армии. Тогда свыше 150 иностранных граждан заключили договор с Минобороны РФ.
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