Звезда шансона, которую сравнивают с Катей Огонек, даст концерт в ХМАО

Звезда шансона Инна Вальтер выступит с концертом в Сургуте

10 января 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

В Сургуте выступит с концертом Инна Вальтер, которую сравнивают с шансонье Катей Огонек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Барнаула Инна Вальтер, которую в народе сравнивают с шансонье Катей Огонек из-за схожей манеры исполнения, выступит с концертом в Сургуте. Выступление состоится в феврале. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.



«В концерте прозвучат песни „Дымом лечилась“, „Молодость“, „Не для тебя“, „Лети“, „Молодой“, „Загнанный зверь“ и многие другие, наиболее полюбившиеся слушателям», — говорится в афише. На момент публикации практически все билеты на концерт оказались раскуплены.



Также в Сургуте выступит музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона. А в Ханты-Мансийск с гастролями приедут «Воровайки».



Ранее URA.RU рассказывало, что звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», приедет с концертом в Сургут. Артист представит для зрителей музыкальное шоу с премьерами новых песен.

Певица из Барнаула Инна Вальтер, которую в народе сравнивают с шансонье Катей Огонек из-за схожей манеры исполнения, выступит с концертом в Сургуте. Выступление состоится в феврале. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «В концерте прозвучат песни „Дымом лечилась“, „Молодость“, „Не для тебя“, „Лети“, „Молодой“, „Загнанный зверь“ и многие другие, наиболее полюбившиеся слушателям», — говорится в афише. На момент публикации практически все билеты на концерт оказались раскуплены. Также в Сургуте выступит музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона. А в Ханты-Мансийск с гастролями приедут «Воровайки». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», приедет с концертом в Сургут. Артист представит для зрителей музыкальное шоу с премьерами новых песен.