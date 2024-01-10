Звезда шансона, которую сравнивают с Катей Огонек, даст концерт в ХМАО

Певица из Барнаула Инна Вальтер, которую в народе сравнивают с шансонье Катей Огонек из-за схожей манеры исполнения, выступит с концертом в Сургуте. Выступление состоится в феврале. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«В концерте прозвучат песни „Дымом лечилась“, „Молодость“, „Не для тебя“, „Лети“, „Молодой“, „Загнанный зверь“ и многие другие, наиболее полюбившиеся слушателям», — говорится в афише. На момент публикации практически все билеты на концерт оказались раскуплены.
Также в Сургуте выступит музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона. А в Ханты-Мансийск с гастролями приедут «Воровайки».
Ранее URA.RU рассказывало, что звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», приедет с концертом в Сургут. Артист представит для зрителей музыкальное шоу с премьерами новых песен.
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