Владимир Путин в Хабаровске проведет беседу с бизнесом
Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. В этот регион глава государства прибыл с Чукотки. Об этом сообщает ТАСС.
«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Хабаровске проведет предметную беседу с местным бизнесом, а также ознакомится с презентацией планов по развитию региона.
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