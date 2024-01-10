Путин прилетел в Хабаровск

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин в Хабаровске проведет беседу с бизнесом Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. В этот регион глава государства прибыл с Чукотки. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Хабаровске проведет предметную беседу с местным бизнесом, а также ознакомится с презентацией планов по развитию региона.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. В этот регион глава государства прибыл с Чукотки. Об этом сообщает ТАСС. «Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Хабаровске проведет предметную беседу с местным бизнесом, а также ознакомится с презентацией планов по развитию региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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