Путин прилетел в Хабаровск

10 января 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в Хабаровске проведет беседу с бизнесом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. В этот регион глава государства прибыл с Чукотки. Об этом сообщает ТАСС. «Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Хабаровске проведет предметную беседу с местным бизнесом, а также ознакомится с презентацией планов по развитию региона.

Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. В этот регион глава государства прибыл с Чукотки. Об этом сообщает ТАСС. «Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Хабаровске проведет предметную беседу с местным бизнесом, а также ознакомится с презентацией планов по развитию региона.