В Челябинской области в 2024 году обустроят 128 скверов и 48 дворов. Видео

11 января 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и парк по улице Молодогвардейцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Ими займутся, исходя из рейтингового голосования, в котором принимали участие южноуральцы, сообщает пресс-служба правительства региона. «В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Их южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании», — сообщили в пресс-службе. В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и небольшой парк по улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в «Плодушке». Кроме того, от улицы Тимирязева до Привокзальной площади будет сделана новая пешеходная зона. Также в этом году в Челябинской области запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.

В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Ими займутся, исходя из рейтингового голосования, в котором принимали участие южноуральцы, сообщает пресс-служба правительства региона. «В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Их южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании», — сообщили в пресс-службе. В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и небольшой парк по улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в «Плодушке». Кроме того, от улицы Тимирязева до Привокзальной площади будет сделана новая пешеходная зона. Также в этом году в Челябинской области запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.