В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Ими займутся, исходя из рейтингового голосования, в котором принимали участие южноуральцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Их южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании», — сообщили в пресс-службе.
В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и небольшой парк по улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в «Плодушке». Кроме того, от улицы Тимирязева до Привокзальной площади будет сделана новая пешеходная зона. Также в этом году в Челябинской области запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.
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