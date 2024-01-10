10 января 2024

В Челябинской области в 2024 году обустроят 128 скверов и 48 дворов. Видео

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, парк, детский городок, малые формы, благоустройство, общественное пространство
В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и парк по улице Молодогвардейцев Фото:

В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Ими займутся, исходя из рейтингового голосования, в котором принимали участие южноуральцы, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Их южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании», — сообщили в пресс-службе.

В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и небольшой парк по улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в «Плодушке». Кроме того, от улицы Тимирязева до Привокзальной площади будет сделана новая пешеходная зона. Также в этом году в Челябинской области запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.

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В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Ими займутся, исходя из рейтингового голосования, в котором принимали участие южноуральцы, сообщает пресс-служба правительства региона. «В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Их южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании», — сообщили в пресс-службе. В 2024 году в Челябинске планируется благоустроить сквер у ТРК «Родник» и небольшой парк по улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в «Плодушке». Кроме того, от улицы Тимирязева до Привокзальной площади будет сделана новая пешеходная зона. Также в этом году в Челябинской области запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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