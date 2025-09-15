Из детского сада в Челябинске уволили воспитателя, которая швырнула ребенка

После инцидента воспитателя уволили с работы
В Челябинске прокуратура завершила проверку инцидента в детском саду №26, где воспитатель швырнула четырехлетнего ребенка во время прогулки. Женщину уволили с работы, а ее начальницу привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

«Установлено, что 28 августа во время прогулки воспитатель МАДОУ „Детский сад №26“ резко хватала за руки четырехлетнего мальчика и повышала голос. По результатам рассмотрения трудовой договор с воспитателем расторгнут, старший воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ребенка по требованию родителей перевели в другой филиал детского сада. 

Инцидент с грубым обращением воспитателя к ребенку в детском саду №26 Челябинска вызвал общественный резонанс после публикации видеозаписи в соцсетях. Прокуратура Курчатовского района начала проверку по факту нарушения прав четырехлетнего мальчика.

