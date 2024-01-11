Челябинск лидирует по коронавирусу в регионе

Каждый десятый тест на ковид в Челябинской области показал наличие вируса

11 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

За сутки проведено 677 тестов, выявлено 73 зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За сутки с 10 по 11 января каждый десятый взятый тест на COVID-19 в Челябинской области показал наличие вируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «За последние сутки обследовано на новую коронавирусную инфекцию 677 человек. Количество подтвержденных случаев за сутки — 73», — уточнили в пресс-службе управления. Более половины заболевших выявлено в Челябинске — их 39. В Магнитогорске выявлено 10 заразившихся, в Коркинском районе — пять, В Троицке — четыре, в Миассе и в Саткинском районе — по три. В Южноуральске выявлено два случая, в остальных территориях по одному либо не выявлено. Всего по состоянию на 11 января 2024 года на территории региона зарегистрировано 431619 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения — 12625,5). Исследования на COVID-19 проводятся в 31 лаборатории области. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная. Специалисты управления напоминают о необходимости обращения к врачам при первых признаках заболевания.

За сутки с 10 по 11 января каждый десятый взятый тест на COVID-19 в Челябинской области показал наличие вируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «За последние сутки обследовано на новую коронавирусную инфекцию 677 человек. Количество подтвержденных случаев за сутки — 73», — уточнили в пресс-службе управления. Более половины заболевших выявлено в Челябинске — их 39. В Магнитогорске выявлено 10 заразившихся, в Коркинском районе — пять, В Троицке — четыре, в Миассе и в Саткинском районе — по три. В Южноуральске выявлено два случая, в остальных территориях по одному либо не выявлено. Всего по состоянию на 11 января 2024 года на территории региона зарегистрировано 431619 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения — 12625,5). Исследования на COVID-19 проводятся в 31 лаборатории области. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная. Специалисты управления напоминают о необходимости обращения к врачам при первых признаках заболевания.