Челябинск лидирует по коронавирусу в регионе

Каждый десятый тест на ковид в Челябинской области показал наличие вируса
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки проведено 677 тестов, выявлено 73 зараженных Фото:
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Коронавирус COVID-19

За сутки с 10 по 11 января каждый десятый взятый тест на COVID-19 в Челябинской области показал наличие вируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«За последние сутки обследовано на новую коронавирусную инфекцию 677 человек. Количество подтвержденных случаев за сутки — 73», — уточнили в пресс-службе управления.

Более половины заболевших выявлено в Челябинске — их 39. В Магнитогорске выявлено 10 заразившихся, в Коркинском районе — пять, В Троицке — четыре, в Миассе и в Саткинском районе — по три. В Южноуральске выявлено два случая, в остальных территориях по одному либо не выявлено.

Всего по состоянию на 11 января 2024 года на территории региона зарегистрировано 431619 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения — 12625,5). Исследования на COVID-19 проводятся в 31 лаборатории области. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная. Специалисты управления напоминают о необходимости обращения к врачам при первых признаках заболевания.

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За сутки с 10 по 11 января каждый десятый взятый тест на COVID-19 в Челябинской области показал наличие вируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «За последние сутки обследовано на новую коронавирусную инфекцию 677 человек. Количество подтвержденных случаев за сутки — 73», — уточнили в пресс-службе управления. Более половины заболевших выявлено в Челябинске — их 39. В Магнитогорске выявлено 10 заразившихся, в Коркинском районе — пять, В Троицке — четыре, в Миассе и в Саткинском районе — по три. В Южноуральске выявлено два случая, в остальных территориях по одному либо не выявлено. Всего по состоянию на 11 января 2024 года на территории региона зарегистрировано 431619 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения — 12625,5). Исследования на COVID-19 проводятся в 31 лаборатории области. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная. Специалисты управления напоминают о необходимости обращения к врачам при первых признаках заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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