Челябинск лидирует по коронавирусу в регионе

За сутки с 10 по 11 января каждый десятый взятый тест на COVID-19 в Челябинской области показал наличие вируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«За последние сутки обследовано на новую коронавирусную инфекцию 677 человек. Количество подтвержденных случаев за сутки — 73», — уточнили в пресс-службе управления.
Более половины заболевших выявлено в Челябинске — их 39. В Магнитогорске выявлено 10 заразившихся, в Коркинском районе — пять, В Троицке — четыре, в Миассе и в Саткинском районе — по три. В Южноуральске выявлено два случая, в остальных территориях по одному либо не выявлено.
Всего по состоянию на 11 января 2024 года на территории региона зарегистрировано 431619 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения — 12625,5). Исследования на COVID-19 проводятся в 31 лаборатории области. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная. Специалисты управления напоминают о необходимости обращения к врачам при первых признаках заболевания.
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