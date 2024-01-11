Американский боксер Джонсон получил российский паспорт в футболке с Путиным

11 января 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Боксер из США Кевин Джонсон получил российского гражданство Фото: Антон Басанаев © URA.RU Американский боксер Кевин Джонсон в четверг получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин. «Кевин Джонсон получил российский паспорт», — сообщает «Матч ТВ». Там добавили, что церемония вручения документа прошла в Москве, при этом боксер был одет в футболку с изображением Владимира Путина. Кевин Джонсон имеет мечту сыграть в шахматы с российским президентом. Он также посещал Россию несколько раз в течение 15 лет и побывал во многих городах. Боксер славится целой коллекцией футболок с изображениями Владимира Путина. Российское гражданство Джонсону было присвоено указом президента России, к которому спортсмен обратился с просьбой о получении паспорта в начале апреля 2023 года. Ранее сообщалось, что 44-летний боксер подал необходимые документы для получения российского гражданства в городе Самара.

Американский боксер Кевин Джонсон в четверг получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин. «Кевин Джонсон получил российский паспорт», — сообщает «Матч ТВ». Там добавили, что церемония вручения документа прошла в Москве, при этом боксер был одет в футболку с изображением Владимира Путина. Кевин Джонсон имеет мечту сыграть в шахматы с российским президентом. Он также посещал Россию несколько раз в течение 15 лет и побывал во многих городах. Боксер славится целой коллекцией футболок с изображениями Владимира Путина. Российское гражданство Джонсону было присвоено указом президента России, к которому спортсмен обратился с просьбой о получении паспорта в начале апреля 2023 года. Ранее сообщалось, что 44-летний боксер подал необходимые документы для получения российского гражданства в городе Самара.