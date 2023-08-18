18 августа 2023

Изменивший имя в честь Путина боксер Джонсон вышел драться под гимн России

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Боксер Кевин Джонсон вышел на бой против Марка Петровского под гимн РФ Фото:

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон из США вышел на бой против россиянина Марка Петровского под гимн РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед боем Джонсона против россиянина Марка Петровского был вынесен государственный флаг РФ и включен гимн России. Поединок проходит в Москве», — сообщает РИА Новости.

Ранее Джонсон заявлял о смене своего имени на Владимир в честь президента России Владимира Путина. Также спортсмен отмечал, что хочет получить гражданство РФ.

Кевин Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. Свой поступок спортсмен объяснил, что с изображением Путина не только спит и ест, но и занимается любовью. Джонсон отмечал, что мечтал бы жить в России, так как здесь еда без добавления ГМО, в отличие от США. Его слова приводит телеканал 360

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон из США вышел на бой против россиянина Марка Петровского под гимн РФ. Об этом сообщает РИА Новости. «Перед боем Джонсона против россиянина Марка Петровского был вынесен государственный флаг РФ и включен гимн России. Поединок проходит в Москве», — сообщает РИА Новости. Ранее Джонсон заявлял о смене своего имени на Владимир в честь президента России Владимира Путина. Также спортсмен отмечал, что хочет получить гражданство РФ. Кевин Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. Свой поступок спортсмен объяснил, что с изображением Путина не только спит и ест, но и занимается любовью. Джонсон отмечал, что мечтал бы жить в России, так как здесь еда без добавления ГМО, в отличие от США. Его слова приводит телеканал 360
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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