Сооснователь «Лаборатории Касперского» раскритиковала прослушку врачей Москвы

Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская раскритиковала приказ департамента здравоохранения Москвы о прослушке разговоров врачей с пациентами. По мнению Касперской, этими записями могут воспользоваться мошенники.
«Слитые аудиозаписи разговоров медиков с пациентами могут быть легко использованы мошенниками. Например, для продажи пожилым больным людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов», — приводит «Ридус» мнение Касперской.
Департамент здравоохранения Москвы вводит практику аудиозаписи приемов для столичных врачей. Это сделано с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. Все врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами.
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