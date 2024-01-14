Общество Здоровье Сооснователь «Лаборатории Касперского» раскритиковала прослушку врачей Москвы Касперская: прослушка больниц разглашает медицинские тайны 14 января 2024 в 19:54 Размер текста - 17 + Записи с приемов врачей могут попасть к мошенникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская раскритиковала приказ департамента здравоохранения Москвы о прослушке разговоров врачей с пациентами. По мнению Касперской, этими записями могут воспользоваться мошенники. «Слитые аудиозаписи разговоров медиков с пациентами могут быть легко использованы мошенниками. Например, для продажи пожилым больным людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов», — приводит «Ридус» мнение Касперской. Департамент здравоохранения Москвы вводит практику аудиозаписи приемов для столичных врачей. Это сделано с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. Все врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами. Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская раскритиковала приказ департамента здравоохранения Москвы о прослушке разговоров врачей с пациентами. По мнению Касперской, этими записями могут воспользоваться мошенники. «Слитые аудиозаписи разговоров медиков с пациентами могут быть легко использованы мошенниками. Например, для продажи пожилым больным людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов», — приводит «Ридус» мнение Касперской. Департамент здравоохранения Москвы вводит практику аудиозаписи приемов для столичных врачей. Это сделано с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. Все врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям