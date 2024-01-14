Сооснователь «Лаборатории Касперского» раскритиковала прослушку врачей Москвы

Касперская: прослушка больниц разглашает медицинские тайны
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Записи с приемов врачей могут попасть к мошенникам Фото:

Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская раскритиковала приказ департамента здравоохранения Москвы о прослушке разговоров врачей с пациентами. По мнению Касперской, этими записями могут воспользоваться мошенники.

«Слитые аудиозаписи разговоров медиков с пациентами могут быть легко использованы мошенниками. Например, для продажи пожилым больным людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов», — приводит «Ридус» мнение Касперской.

Департамент здравоохранения Москвы вводит практику аудиозаписи приемов для столичных врачей. Это сделано с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. Все врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами.

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Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская раскритиковала приказ департамента здравоохранения Москвы о прослушке разговоров врачей с пациентами. По мнению Касперской, этими записями могут воспользоваться мошенники. «Слитые аудиозаписи разговоров медиков с пациентами могут быть легко использованы мошенниками. Например, для продажи пожилым больным людям различного рода дорогих псевдолекарств или БАДов», — приводит «Ридус» мнение Касперской. Департамент здравоохранения Москвы вводит практику аудиозаписи приемов для столичных врачей. Это сделано с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. Все врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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