В Екатеринбурге пропали 14-летняя и 13-летняя девочки. Фото

16 января 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетних потеряли в Октябрьском районе Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 января пропали 14-летняя Анна Ларина и 13-летняя Юлия Третьякова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок 15 января! 14-летняя Анна Ларина. Место пропажи: Октябрьский район. Приметы: рост 161 сантиметр, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые. На момент пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черные худи с капюшоном», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Юлия Третьякова пропала в Октябрьском районе в тот же день. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Несовершеннолетняя была одета в черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки. Розыском девочек занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции №6. Сообщить информацию о пропавших можно по телефону 8(343)356-42-06 или 102. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw?w=wall-155601607_14815 Фото: сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw?w=wall-155601607_14814

В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 января пропали 14-летняя Анна Ларина и 13-летняя Юлия Третьякова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок 15 января! 14-летняя Анна Ларина. Место пропажи: Октябрьский район. Приметы: рост 161 сантиметр, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые. На момент пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черные худи с капюшоном», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Юлия Третьякова пропала в Октябрьском районе в тот же день. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Несовершеннолетняя была одета в черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки. Розыском девочек занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции №6. Сообщить информацию о пропавших можно по телефону 8(343)356-42-06 или 102.