15 января 2024

В Екатеринбурге пропали 14-летняя и 13-летняя девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, ученики, девочки, дети, зимние каникулы, зима, ученицы
Несовершеннолетних потеряли в Октябрьском районе Екатеринбурга Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 января пропали 14-летняя Анна Ларина и 13-летняя Юлия Третьякова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок 15 января! 14-летняя Анна Ларина. Место пропажи: Октябрьский район. Приметы: рост 161 сантиметр, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые. На момент пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черные худи с капюшоном», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Юлия Третьякова пропала в Октябрьском районе в тот же день. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Несовершеннолетняя была одета в черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Розыском девочек занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции №6. Сообщить информацию о пропавших можно по телефону 8(343)356-42-06 или 102.

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В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 января пропали 14-летняя Анна Ларина и 13-летняя Юлия Третьякова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок 15 января! 14-летняя Анна Ларина. Место пропажи: Октябрьский район. Приметы: рост 161 сантиметр, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые. На момент пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черные худи с капюшоном», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Юлия Третьякова пропала в Октябрьском районе в тот же день. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Несовершеннолетняя была одета в черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки. Розыском девочек занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции №6. Сообщить информацию о пропавших можно по телефону 8(343)356-42-06 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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