Губернатор Махонин решил привлечь в Пермский край мигрантов

Глава Пермского края Махонин разрешил мигрантам водить пассажирские автобусы

16 января 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Пермский автобусы будут водить мигранты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае снят запрет на работу мигрантов водителями на городских межмуниципальных пассажирских автобусах. Эти пункты исчезли из нового указа главы региона, вводящего запреты на ряд видов деятельности для мигрантов. Документ размещен на сайте правительства края. В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли: добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;

производство нефтепродуктов;

розничная торговля в неспециализированных магазинах;

розничная торговля напитками в специализированных магазинах;

розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах;

перевозка опасных грузов;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. В указе главы региона от 2023 года в списке также были пункты «перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». Теперь их нет. Ранее URA.RU рассказывало, что автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на многих маршрутах, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорили в департаменте транспорта мэрии летом 2023 года. Схожие проблемы наблюдаются и у перевозчиков, которые работают на межмуниципальных рейсах.

В Пермском крае снят запрет на работу мигрантов водителями на городских межмуниципальных пассажирских автобусах. Эти пункты исчезли из нового указа главы региона, вводящего запреты на ряд видов деятельности для мигрантов. Документ размещен на сайте правительства края. В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли: В указе главы региона от 2023 года в списке также были пункты «перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». Теперь их нет. Ранее URA.RU рассказывало, что автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на многих маршрутах, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорили в департаменте транспорта мэрии летом 2023 года. Схожие проблемы наблюдаются и у перевозчиков, которые работают на межмуниципальных рейсах.