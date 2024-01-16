Челябинский следователь, в доме у которого нашли оружие, пытался оспорить результаты обыска

Челябинский следователь Шпигун пытался оспорить результаты обыска

Вадим Шпигун не смог оспорить результаты обысков Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Сотрудник отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, в доме у которого во время обыска по делу о превышении полномочий и фальсификации улик нашли пистолет, попытался аннулировать результаты обыска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, сделать ему это не удалось.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тракторозаводского райсуд Челябинска от 6 декабря 2023 года о признании законным производства обыска в жилище Шпигуна. Результат суда апелляционной инстанции — без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

По данным URA.RU, найденный во время обысков пистолет был похищен Шпигуном из камеры вещдоков. Помимо оружия силовиков удивило внутреннее и внешнее убранство дома. На зарплату следователя такое не купишь.

Именно поэтому сейчас следователи, занимающиеся расследованием дела Шпигуна, пытаются найти в нем коррупционную составляющую. Главным фигурантом по делу может стать Екатерина Минина, ранее занимавшая пост директора чеченской компании ООО «ТД Инрост». В настоящее время она находится в СИЗО по делу о даче взяток. Однако пока бизнес-леди не говорит следствию для кого они предназначались.

Шпигуна задержали сотрудники УФСБ по региону в начале ноября прошлого года. Его обвинили в превышении полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, занимаясь расследованием дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам уходить от уплаты налогов.