Челябинские слухи: мэра испугали чужие горы

О прощении от Текслера, двух кандидатах в министры, уголовном деле Паутова. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову грозят новые уголовные дела, а его коллега Юрий Панов передал привет с фронта. Мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов впал в уныние после разноса от губернатора Алексея Текслером, а глава Копейска Андрей Фалейчик испугался, когда увидел на мониторе горы. У бывшего замглавы минстроя региона Татьяны Антоновой появился шанс избежать обвинения во взяточничестве. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексей Текслер ждет ульяновского губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер ждет в гости ульяновского губернатора Как сообщают источники, губернатор Алексей Текслер ждет в гости своего коллегу, главу Ульяновской области Алексея Русских. Русских должен приехать в Челябинск на будущей неделе. «Подробности программы визита пока держатся в секрете. Но, скорее всего, речь пойдет о сотрудничестве между двумя регионами», — рассказал источник. Врио министра подвела связь Говорят, что врио министра образования региона Елена Коузова очень расстроилась из-за того, что не смогла выступить на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Связь оборвалась именно в ту секунду, когда Текслер попросил ее подключиться, чтобы прокомментировать одно из обращений. «В итоге создалось впечатление, что Коузова отлучилась по своим делам, хотя она сидела перед монитором и лихорадочно нажимала на кнопки. Между прочим, рядом с ней сидели представители минцифры, которые ничем не смогли помочь, развели руками и сослались на внезапные проблемы», — рассказал источник. Андрей Фалейчик испугался, когда увидел горы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за казуса на прямой линии построят два стадиона На прямой линии с губернатором Алексеем Текслером произошел еще один казус, который мало кто заметил. Включили видеосюжет из поселка Октябрьский. Жители рассказали, что в рамках инициативного бюджетирования проголосовали за новый стадион, но власти выбрали другой проект. В Челябинской области десять поселков с таким названием. Один из них в Копейске, где совершенно точно жители просили стадион — и служба мониторинга обозначила сюжет как копейский. «Мэр Копейска Андрей Фалейчик тоже не удивился, так как знал о просьбе жителей поселка. Когда его подключили, он с готовностью откликнулся на поручение Текслера построить стадион. И тут Фалейчик увидел в видеосюжете на заднем плане горы и пришел в замешательство — в Копейске-то гор нет. Оказалось, что обращение было из Катав-Ивановска, где также есть поселок Октябрьский. В итоге по указанию Текслера принято решение: стадионы должны появиться и в копейском поселке, и в катав-ивановском», — говорит инсайдер. Антон Рыжий может возглавить минздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На минздрав рассматривают две кандидатуры Как сообщают источники, на место министра здравоохранения Челябинской области, ставшего вакантным после ухода Агаты Ткачевой, рассматривают двух кандидатов. Это главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий и замглаврача горбольницы №1 в Челябинске Татьяна Колчинская. Колчинская, кстати, работала в минздраве и ушла в отставку с поста замминистра в августе 2022 года. «Все гадают, у кого лучше шансы — у Колчинской или Рыжего? У Колчинской больше опыта. Впрочем, решится это не в самое ближайшее время. Кандидата надо согласовать с силовиками. Да и окончательное решение будет за губернатором Алексеем Текслером», — шепчутся в кулуарах. Ткачева ждет согласования в Москве В Москву отправлены бумаги на экс-министра здравоохранения региона Агату Ткачеву, как на будущего руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Как только Москва даст добро, Ткачева вернется в ТФОМС, которым руководила до работы в минздраве. «Проблем быть не должно. В Москве Ткачеву как руководителя фонда очень ценили. Кроме того, стоит учитывать, что лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале декабря хвалил Ткачеву на совещании за внедрение цифровых технологий», — пояснил источник. Олег Гербер рассказал о тех, кто провалил конкурс ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслеру назвали территории, провалившие проект ЕР Губернатору Алексею Текслеру назвали территории, которые могут лишиться дополнительных денег по линии «Единой России». Как сообщают источники, речь шла о премиях фракциям ЕР в городских и районных собраниях региона. Конкурс на соискание премий проводила фракция единороссов в ЗСО. «На областной конференции ЕР в Челябинске спикер ЗСО Олег Гербер назвал территории, которые этот конкурс провалили. Среди них Варненский и Кунашакский районы, Кыштым и несколько других муниципалитетов. Выяснилось, что руководители фракций просто не прислали заявки или сделали это в последний момент», — рассказал инсайдер. …но он их простил За участие в конкурсе, который проводила фракция ЕР в заксобрании, для фракций партии в собраниях муниципалитетов полагались премии. Эти деньги должны тратиться на нужды избирателей. Получалось, что единороссы на местах, провалившие конкурс, таких возможностей бы лишились. Но в ситуацию вмешался губернатор Алексей Текслер. «Текслер заявил, что избиратели не виноваты, что ЕР на местах так сработала. Поэтому средства получат все, а с теми, кто конкурс провалил, можно будет разобраться потом», — рассказал источник. С 11 декабря Денис Моисеев станет штатным депутатом ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Моисеев станет штатным депутатом… Говорят, что уже 11 декабря депутат ЗСО Денис Моисеев получит штатную должность в заксобрании. До сих пор он был депутатом на неосвобожденной основе, местом его работы значится региональный исполком «Единой России», которым он руководил до командировки в Херсон. «А 22 декабря на сессии ЗСО его должны избрать первым вице-спикером заксобрания. И в командировке в Херсонской области он будет находиться уже не как руководитель исполкома, а как зампредседателя ЗСО. С федеральным руководством ЕР все это уже согласовали», — рассказал источник. …а фракцию возглавит в апреле Что касается фракции «Единой России» в челябинском заксобрании, то смена руководства в ней отложена до апреля. Точнее, до того времени, когда Денис Моисеев вернется из Херсонской области, где находится в командировке. О Моисееве, как о будущем руководителе фракции, в ЗСО говорят с начала осени. «Моисеев 22 декабря станет первым вице-спикером ЗСО и сразу же снова уедет в Херсонскую область. А когда в апреле вернется, возглавит фракцию. Совмещать две должности, находясь в командировке, довольно сложно. Поэтому пока фракцией будет руководить спикер ЗСО Олег Гербер», — пояснил источник. Юрий Карликанов будет руководить комитетом до апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все прочие кадровые решения отложены Назначение Дениса Моисеева первым вице-спикером челябинского ЗСО станет единственным кадровым решением, которое примут депутаты заксобрания в ближайшие месяцы. Иных не будет, говорят источники. «До апреля отложен вопрос о том, кто должен руководить комитетом по бюджету. На это место прочат спикера ЗСО Олега Гербера. Но пока временным председателем так и останется Юрий Карликанов. Спешить некуда», — говорят в заксобрании. Мэр Верхнего Уфалея пропал после прямой линии В Верхнем Уфалее гадают, куда пропал мэр Сергей Тарасов. Он оказался единственным чиновником на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером, кого публично отчитали перед всем миром. Текслер назвал Верхний Уфалей самым проблемным муниципалитетом, откуда поступает самое большое число жалоб. Губернатор демонстративно не стал заслушивать Тарасова, хотя мэра Верхнего Уфалея уже вывели на большой экран, чтобы тот прокомментировал замечания в свой адрес. «Было видно, как напрягся Тарасов после слов Текслера „Мне очень скоро все это надоест!“ Так вот, после прямой линии мэр пропал. Было несколько ВКС с областью, но Тарасов на связь не вышел. Вместо него выступали его заместители», — говорят в городе. Николаю Шимановичу не дали слова на прямой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU …как и глава Катав-Ивановского района Между прочим, «пропал» после прямой линии с губернатором Алексеем Текслером и глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Хотя поднимались темы, связанные с муниципалитетом, но слова Шимановичу, как и мэру Верхнего Уфалея Сергею Тарасову, не дали. Зато Текслер упомянул, отвечая на один из вопросов, как устраивал разнос Шимановичу во время поездки в район. «Шиманович понял, что на нем так и остается „черная метка“. И это даже не связано с его уголовным делом. Просто в районе реально слишком много проблем, с которыми глава не справляется. После прямой линии Шиманович пропал. На связь с областными властями он не выходит», — рассказал источник. На мэра Копейска делают ставки В Копейске делают ставки, успеет ли мэр Андрей Фалейчик построить ледовый городок в обещанный срок — к 26 декабря. После объявленного мэрией аукциона на строительство никто не заявился. «В принципе, у администрации есть вариант: когда на аукцион никто не заявляется, она может уже без конкурса заключить договор с единственным поставщиком. Но даже если у мэрии и есть подрядчик, готовый взяться за работу, остается вопрос, успеет ли он ее выполнить до 26 декабря, когда анонсировано открытие городка? Если не успеет, это будет просто позор!» — пожимает плечами источник. У Алексея Карюкова вновь проснулись политические амбиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте спикер горсобрания послал сигнал мэру Поговаривают, спикер горсобрания Златоуста Алексей Карюков вновь активизировал свои карьерные устремления. И даже начал соответствующие консультации, послав сигнал мэру Максиму Пекарскому. Карюков вновь активно общается с местным бизнесом, намекая, что будет куда лучшим главой города, чем Пекарский. Особенно для тех значимых фигур, кто способен пролоббировать его в этом качестве на уровне области. «Бизнесмены спорить с ним не хотят, но держат в уме, что Карюков по-прежнему поддерживает тесные отношения с экс-мэром Вячеславом Жилиным. А такой тандем в случае, если Карюков получит вожделенный пост, не слишком устраивает местные элиты. При всех претензиях к Пекарскому негатива к нему куда меньше, чем к его предшественнику. К тому же из области уже давали понять Карюкову, что его как будущего мэра там не рассматривают. Он притих на время, но теперь вновь активизировался», — утверждают источники. В Кунашакском районе обозначился фаворит на выборах главы В Кунашакском районе до сих пор гадают, кто является фаворитом на пост главы района. Заседания конкурсной комиссии, по итогам которой можно будет сделать выводы, состоятся только в последней декаде декабря. Но при этом ходят слухи, что из 12 кандидатов трое точно рассматриваются областными властями на этот пост. «А еще говорят, что основным претендентом является председатель территориально избирательной комиссии Рамиль Вакилов. Между прочим, Вакилову уже доводилось руководить районом, правда, в статусе и. о. До работы в избиркоме он трудился в администрации района в должности замглавы и заменял Сибагатуллу Аминова, когда тот болел», — отметил источник. Юрий Панов избежит лишения мандата за прогулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Панов прислал привет с фронта Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исчезнувший после обысков в МУП «ПОВВ», наконец вышел на контакт с коллегами. Как сообщают источники, от Юрия Панова пришло в гордуму официальное уведомление, что он находится на СВО. «Панов пишет, что он служит в ОСПН „Эспаньола“, поэтому отсутствует на заседаниях думы по вполне уважительной причине. Это первое официальное сообщение от него после того, как он перестал выходить на связь. Панов не появлялся на четырех сессиях думы. Через пару месяцев можно было бы ставить вопрос о лишении его мандата за прогулы, но теперь вопрос снят», — сообщает источник. Депутаты не спешат в новую гордуму Как сообщают источники, примерно треть действующих депутатов гордумы Челябинска хотят участвовать в выборах в думу в 2024 году. Точнее, не исключают этого на сегодняшний день. «Это связано с тем, что новая нарезка округов появится не раньше апреля. Два созыва подряд депутаты попадали в думу через райсоветы. Теперь выборы будут прямыми, а выстраивать кампанию, не зная, на каких территориях надо работать, не имеет смысла. Короче говоря, большинство взяли паузу. Виталий Паутов отказывается сотрудничать со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паутову добавят эпизодов Как сообщают источники, депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в посредничестве при передаче взяток, могут добавить эпизодов. И связаны они, якобы, с теми, кому эти взятки носились. Пока речь идет о неопределенном круге таинственных чиновников. «По слухам, уже установлен примерный круг лиц, которым Паутов мог носить деньги за решение строительных вопросов. Каждый эпизод будет рассматриваться отдельно. При этом сам Паутов по-прежнему вину не признает и давать какие-либо показания отказывается», — уверяет источник. Силовиков удивила роскошь в доме следователя Говорят, что приехавшие на задержание старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна бойцы ОМОНа, были удивлены его богатством. Роскошь его дома в поселке Кременкуль явно не соответствовало зарплате Шпигуна. «На входе силовики увидели два припаркованных „Гелендвагена“. Да и сам дом обставлен очень респектабельно. Пока Шпигуна обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации уголовных дел. При этом силовики, якобы, ищут доказательства в получении взяток Шпигуном», — говорят в кулуарах. При обыске у Вадима Шпигуна нашли пистолет из вещдоков Фото: Павел Сидоров © URA.RU У Шпигуна нашли оружие Впрочем, дом в Кременкуле, где живет старший следователь отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, куплен на деньги родителей его бывшей жены. Официально это подарок к свадьбе. На суде Шпигун, где его арестовали, заявил, что разведен. При этом супруги продолжают жить вместе. Семья бывшей жены очень обеспеченная, отсюда, вероятно, и роскошь. Но самой интересной находкой в доме Шпигуна стал пистолет. «Пистолет был обнаружен и „пробит“ по базам. Выяснилось, что он проходит в качестве вещественного доказательства по одному из уголовных дел. Получается, что он просто забрал вещдок себе? А это может обернуться новым уголовным делом», — говорит источник. Уголовное дело замминистра Антоновой могут пересмотреть В уголовном деле бывшего замминистра строительстве региона Татьяны Антоновой наметился интересный поворот. По версии следствия, взятку от бизнесмена Михаила Азаматова Антонова получила через мужа. Якобы на счет ее супруга Евгения просто перечислили нужную сумму. Антонова же с самого начала уверяла, что речь шла о деньгах, взятых в долг. Уже после того, как материалы по этому делу ушли в суд, фирма семьи Азаматовых «Стройтранссоюз» подала на мужа Антоновой в суд, требуя вернуть деньги. Суд «Стройтранссоюз» выиграл. «Евгений Антонов даже не возражал, чтобы ему насчитали проценты. И теперь в решении суда указано, что он должен вернуть взятый заем. То есть взятку, которую вменяют Антоновой, официально признали деньгами, взятыми в долг. С этим решением адвокаты бывшего замминистра могут идти в Курчатовский суд, где судят Антонову, и требовать снятия обвинения в коррупции», — говорят в кулуарах. Валерий Томея выступит потерпевшим в уголовном деле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За Томею вступились силовики Говорят, что в Златоусте силовики возбудили уголовное дело по факту клеветы и оскорблений в адрес директора оружейной фабрики Златоуста Валерия Томея. По слухам, фигурантом этого дела может стать местный блогер Дмитрий Ганеев. «На страницах Ганеева в соцсети появляются явно оскорбительные посты про Томею. В итоге бизнесмен не выдержал и написал заявление в правоохранительные органы. Между прочим, поддерживает травлю Томеи отсидевший 20 лет за серию преступлений Александр Морозов. Если внимательно читать посты в соцсетях, то создается ощущение, что действуют Ганеев и Морозов сообща», — говорят в Златоусте. Косилов готовит ответный ход Судебные войны между двумя бывшими челябинскими вице-губернаторами Андреем Косиловым и Игорем Сербиновым за агрохолдинг «Равис» продолжаются. Косилов требует, чтобы ему вернули пост гендиректора, а Сербинов пытается взыскать с экс-партнера как можно больше денег. Пока победы чаще одерживает Сербинов. Он добился того, чтобы Косилова не просто уволили, но полностью перекрыли ему вход на территорию холдинга. Хотя у Косилова остаются акции «Рависа». «Говорят, что Косилов нашел какую-то юридическую лазейку и готовит новую претензию к „Равису“, считай к Сербинову. При этом иск, якобы, будет беспроигрышным», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову грозят новые уголовные дела, а его коллега Юрий Панов передал привет с фронта. Мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов впал в уныние после разноса от губернатора Алексея Текслером, а глава Копейска Андрей Фалейчик испугался, когда увидел на мониторе горы. У бывшего замглавы минстроя региона Татьяны Антоновой появился шанс избежать обвинения во взяточничестве. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер ждет в гости ульяновского губернатора Как сообщают источники, губернатор Алексей Текслер ждет в гости своего коллегу, главу Ульяновской области Алексея Русских. Русских должен приехать в Челябинск на будущей неделе. «Подробности программы визита пока держатся в секрете. Но, скорее всего, речь пойдет о сотрудничестве между двумя регионами», — рассказал источник. Врио министра подвела связь Говорят, что врио министра образования региона Елена Коузова очень расстроилась из-за того, что не смогла выступить на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Связь оборвалась именно в ту секунду, когда Текслер попросил ее подключиться, чтобы прокомментировать одно из обращений. «В итоге создалось впечатление, что Коузова отлучилась по своим делам, хотя она сидела перед монитором и лихорадочно нажимала на кнопки. Между прочим, рядом с ней сидели представители минцифры, которые ничем не смогли помочь, развели руками и сослались на внезапные проблемы», — рассказал источник. Из-за казуса на прямой линии построят два стадиона На прямой линии с губернатором Алексеем Текслером произошел еще один казус, который мало кто заметил. Включили видеосюжет из поселка Октябрьский. Жители рассказали, что в рамках инициативного бюджетирования проголосовали за новый стадион, но власти выбрали другой проект. В Челябинской области десять поселков с таким названием. Один из них в Копейске, где совершенно точно жители просили стадион — и служба мониторинга обозначила сюжет как копейский. «Мэр Копейска Андрей Фалейчик тоже не удивился, так как знал о просьбе жителей поселка. Когда его подключили, он с готовностью откликнулся на поручение Текслера построить стадион. И тут Фалейчик увидел в видеосюжете на заднем плане горы и пришел в замешательство — в Копейске-то гор нет. Оказалось, что обращение было из Катав-Ивановска, где также есть поселок Октябрьский. В итоге по указанию Текслера принято решение: стадионы должны появиться и в копейском поселке, и в катав-ивановском», — говорит инсайдер. На минздрав рассматривают две кандидатуры Как сообщают источники, на место министра здравоохранения Челябинской области, ставшего вакантным после ухода Агаты Ткачевой, рассматривают двух кандидатов. Это главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий и замглаврача горбольницы №1 в Челябинске Татьяна Колчинская. Колчинская, кстати, работала в минздраве и ушла в отставку с поста замминистра в августе 2022 года. «Все гадают, у кого лучше шансы — у Колчинской или Рыжего? У Колчинской больше опыта. Впрочем, решится это не в самое ближайшее время. Кандидата надо согласовать с силовиками. Да и окончательное решение будет за губернатором Алексеем Текслером», — шепчутся в кулуарах. Ткачева ждет согласования в Москве В Москву отправлены бумаги на экс-министра здравоохранения региона Агату Ткачеву, как на будущего руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Как только Москва даст добро, Ткачева вернется в ТФОМС, которым руководила до работы в минздраве. «Проблем быть не должно. В Москве Ткачеву как руководителя фонда очень ценили. Кроме того, стоит учитывать, что лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале декабря хвалил Ткачеву на совещании за внедрение цифровых технологий», — пояснил источник. Текслеру назвали территории, провалившие проект ЕР Губернатору Алексею Текслеру назвали территории, которые могут лишиться дополнительных денег по линии «Единой России». Как сообщают источники, речь шла о премиях фракциям ЕР в городских и районных собраниях региона. Конкурс на соискание премий проводила фракция единороссов в ЗСО. «На областной конференции ЕР в Челябинске спикер ЗСО Олег Гербер назвал территории, которые этот конкурс провалили. Среди них Варненский и Кунашакский районы, Кыштым и несколько других муниципалитетов. Выяснилось, что руководители фракций просто не прислали заявки или сделали это в последний момент», — рассказал инсайдер. …но он их простил За участие в конкурсе, который проводила фракция ЕР в заксобрании, для фракций партии в собраниях муниципалитетов полагались премии. Эти деньги должны тратиться на нужды избирателей. Получалось, что единороссы на местах, провалившие конкурс, таких возможностей бы лишились. Но в ситуацию вмешался губернатор Алексей Текслер. «Текслер заявил, что избиратели не виноваты, что ЕР на местах так сработала. Поэтому средства получат все, а с теми, кто конкурс провалил, можно будет разобраться потом», — рассказал источник. Моисеев станет штатным депутатом… Говорят, что уже 11 декабря депутат ЗСО Денис Моисеев получит штатную должность в заксобрании. До сих пор он был депутатом на неосвобожденной основе, местом его работы значится региональный исполком «Единой России», которым он руководил до командировки в Херсон. «А 22 декабря на сессии ЗСО его должны избрать первым вице-спикером заксобрания. И в командировке в Херсонской области он будет находиться уже не как руководитель исполкома, а как зампредседателя ЗСО. С федеральным руководством ЕР все это уже согласовали», — рассказал источник. …а фракцию возглавит в апреле Что касается фракции «Единой России» в челябинском заксобрании, то смена руководства в ней отложена до апреля. Точнее, до того времени, когда Денис Моисеев вернется из Херсонской области, где находится в командировке. О Моисееве, как о будущем руководителе фракции, в ЗСО говорят с начала осени. «Моисеев 22 декабря станет первым вице-спикером ЗСО и сразу же снова уедет в Херсонскую область. А когда в апреле вернется, возглавит фракцию. Совмещать две должности, находясь в командировке, довольно сложно. Поэтому пока фракцией будет руководить спикер ЗСО Олег Гербер», — пояснил источник. Все прочие кадровые решения отложены Назначение Дениса Моисеева первым вице-спикером челябинского ЗСО станет единственным кадровым решением, которое примут депутаты заксобрания в ближайшие месяцы. Иных не будет, говорят источники. «До апреля отложен вопрос о том, кто должен руководить комитетом по бюджету. На это место прочат спикера ЗСО Олега Гербера. Но пока временным председателем так и останется Юрий Карликанов. Спешить некуда», — говорят в заксобрании. Мэр Верхнего Уфалея пропал после прямой линии В Верхнем Уфалее гадают, куда пропал мэр Сергей Тарасов. Он оказался единственным чиновником на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером, кого публично отчитали перед всем миром. Текслер назвал Верхний Уфалей самым проблемным муниципалитетом, откуда поступает самое большое число жалоб. Губернатор демонстративно не стал заслушивать Тарасова, хотя мэра Верхнего Уфалея уже вывели на большой экран, чтобы тот прокомментировал замечания в свой адрес. «Было видно, как напрягся Тарасов после слов Текслера „Мне очень скоро все это надоест!“ Так вот, после прямой линии мэр пропал. Было несколько ВКС с областью, но Тарасов на связь не вышел. Вместо него выступали его заместители», — говорят в городе. …как и глава Катав-Ивановского района Между прочим, «пропал» после прямой линии с губернатором Алексеем Текслером и глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Хотя поднимались темы, связанные с муниципалитетом, но слова Шимановичу, как и мэру Верхнего Уфалея Сергею Тарасову, не дали. Зато Текслер упомянул, отвечая на один из вопросов, как устраивал разнос Шимановичу во время поездки в район. «Шиманович понял, что на нем так и остается „черная метка“. И это даже не связано с его уголовным делом. Просто в районе реально слишком много проблем, с которыми глава не справляется. После прямой линии Шиманович пропал. На связь с областными властями он не выходит», — рассказал источник. На мэра Копейска делают ставки В Копейске делают ставки, успеет ли мэр Андрей Фалейчик построить ледовый городок в обещанный срок — к 26 декабря. После объявленного мэрией аукциона на строительство никто не заявился. «В принципе, у администрации есть вариант: когда на аукцион никто не заявляется, она может уже без конкурса заключить договор с единственным поставщиком. Но даже если у мэрии и есть подрядчик, готовый взяться за работу, остается вопрос, успеет ли он ее выполнить до 26 декабря, когда анонсировано открытие городка? Если не успеет, это будет просто позор!» — пожимает плечами источник. В Златоусте спикер горсобрания послал сигнал мэру Поговаривают, спикер горсобрания Златоуста Алексей Карюков вновь активизировал свои карьерные устремления. И даже начал соответствующие консультации, послав сигнал мэру Максиму Пекарскому. Карюков вновь активно общается с местным бизнесом, намекая, что будет куда лучшим главой города, чем Пекарский. Особенно для тех значимых фигур, кто способен пролоббировать его в этом качестве на уровне области. «Бизнесмены спорить с ним не хотят, но держат в уме, что Карюков по-прежнему поддерживает тесные отношения с экс-мэром Вячеславом Жилиным. А такой тандем в случае, если Карюков получит вожделенный пост, не слишком устраивает местные элиты. При всех претензиях к Пекарскому негатива к нему куда меньше, чем к его предшественнику. К тому же из области уже давали понять Карюкову, что его как будущего мэра там не рассматривают. Он притих на время, но теперь вновь активизировался», — утверждают источники. В Кунашакском районе обозначился фаворит на выборах главы В Кунашакском районе до сих пор гадают, кто является фаворитом на пост главы района. Заседания конкурсной комиссии, по итогам которой можно будет сделать выводы, состоятся только в последней декаде декабря. Но при этом ходят слухи, что из 12 кандидатов трое точно рассматриваются областными властями на этот пост. «А еще говорят, что основным претендентом является председатель территориально избирательной комиссии Рамиль Вакилов. Между прочим, Вакилову уже доводилось руководить районом, правда, в статусе и. о. До работы в избиркоме он трудился в администрации района в должности замглавы и заменял Сибагатуллу Аминова, когда тот болел», — отметил источник. Панов прислал привет с фронта Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исчезнувший после обысков в МУП «ПОВВ», наконец вышел на контакт с коллегами. Как сообщают источники, от Юрия Панова пришло в гордуму официальное уведомление, что он находится на СВО. «Панов пишет, что он служит в ОСПН „Эспаньола“, поэтому отсутствует на заседаниях думы по вполне уважительной причине. Это первое официальное сообщение от него после того, как он перестал выходить на связь. Панов не появлялся на четырех сессиях думы. Через пару месяцев можно было бы ставить вопрос о лишении его мандата за прогулы, но теперь вопрос снят», — сообщает источник. Депутаты не спешат в новую гордуму Как сообщают источники, примерно треть действующих депутатов гордумы Челябинска хотят участвовать в выборах в думу в 2024 году. Точнее, не исключают этого на сегодняшний день. «Это связано с тем, что новая нарезка округов появится не раньше апреля. Два созыва подряд депутаты попадали в думу через райсоветы. Теперь выборы будут прямыми, а выстраивать кампанию, не зная, на каких территориях надо работать, не имеет смысла. Короче говоря, большинство взяли паузу. Паутову добавят эпизодов Как сообщают источники, депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в посредничестве при передаче взяток, могут добавить эпизодов. И связаны они, якобы, с теми, кому эти взятки носились. Пока речь идет о неопределенном круге таинственных чиновников. «По слухам, уже установлен примерный круг лиц, которым Паутов мог носить деньги за решение строительных вопросов. Каждый эпизод будет рассматриваться отдельно. При этом сам Паутов по-прежнему вину не признает и давать какие-либо показания отказывается», — уверяет источник. Силовиков удивила роскошь в доме следователя Говорят, что приехавшие на задержание старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна бойцы ОМОНа, были удивлены его богатством. Роскошь его дома в поселке Кременкуль явно не соответствовало зарплате Шпигуна. «На входе силовики увидели два припаркованных „Гелендвагена“. Да и сам дом обставлен очень респектабельно. Пока Шпигуна обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации уголовных дел. При этом силовики, якобы, ищут доказательства в получении взяток Шпигуном», — говорят в кулуарах. У Шпигуна нашли оружие Впрочем, дом в Кременкуле, где живет старший следователь отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, куплен на деньги родителей его бывшей жены. Официально это подарок к свадьбе. На суде Шпигун, где его арестовали, заявил, что разведен. При этом супруги продолжают жить вместе. Семья бывшей жены очень обеспеченная, отсюда, вероятно, и роскошь. Но самой интересной находкой в доме Шпигуна стал пистолет. «Пистолет был обнаружен и „пробит“ по базам. Выяснилось, что он проходит в качестве вещественного доказательства по одному из уголовных дел. Получается, что он просто забрал вещдок себе? А это может обернуться новым уголовным делом», — говорит источник. Уголовное дело замминистра Антоновой могут пересмотреть В уголовном деле бывшего замминистра строительстве региона Татьяны Антоновой наметился интересный поворот. По версии следствия, взятку от бизнесмена Михаила Азаматова Антонова получила через мужа. Якобы на счет ее супруга Евгения просто перечислили нужную сумму. Антонова же с самого начала уверяла, что речь шла о деньгах, взятых в долг. Уже после того, как материалы по этому делу ушли в суд, фирма семьи Азаматовых «Стройтранссоюз» подала на мужа Антоновой в суд, требуя вернуть деньги. Суд «Стройтранссоюз» выиграл. «Евгений Антонов даже не возражал, чтобы ему насчитали проценты. И теперь в решении суда указано, что он должен вернуть взятый заем. То есть взятку, которую вменяют Антоновой, официально признали деньгами, взятыми в долг. С этим решением адвокаты бывшего замминистра могут идти в Курчатовский суд, где судят Антонову, и требовать снятия обвинения в коррупции», — говорят в кулуарах. За Томею вступились силовики Говорят, что в Златоусте силовики возбудили уголовное дело по факту клеветы и оскорблений в адрес директора оружейной фабрики Златоуста Валерия Томея. По слухам, фигурантом этого дела может стать местный блогер Дмитрий Ганеев. «На страницах Ганеева в соцсети появляются явно оскорбительные посты про Томею. В итоге бизнесмен не выдержал и написал заявление в правоохранительные органы. Между прочим, поддерживает травлю Томеи отсидевший 20 лет за серию преступлений Александр Морозов. Если внимательно читать посты в соцсетях, то создается ощущение, что действуют Ганеев и Морозов сообща», — говорят в Златоусте. Косилов готовит ответный ход Судебные войны между двумя бывшими челябинскими вице-губернаторами Андреем Косиловым и Игорем Сербиновым за агрохолдинг «Равис» продолжаются. Косилов требует, чтобы ему вернули пост гендиректора, а Сербинов пытается взыскать с экс-партнера как можно больше денег. Пока победы чаще одерживает Сербинов. Он добился того, чтобы Косилова не просто уволили, но полностью перекрыли ему вход на территорию холдинга. Хотя у Косилова остаются акции «Рависа». «Говорят, что Косилов нашел какую-то юридическую лазейку и готовит новую претензию к „Равису“, считай к Сербинову. При этом иск, якобы, будет беспроигрышным», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.