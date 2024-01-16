В ночь на улицы Челябинска для расчистки снега выведут 200 рабочих

На улицы Челябинска этой ночью для расчистки снега будет выведено 200 рабочих и 266 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Предстоящей ночью на расчистке улиц и тротуаров будет задействовано 266 единиц техники и 200 рабочих», — говорится в telegram-канале администрации города Челябинска. Главной задачей является ликвидация колейности и расширение проезжей части, говорится в сообщении.
Мэрия просит горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, так как это мешает работе спецтехники. Как пояснили подрядчики, за последние сутки с челябинских дворов вывезено 32 тысячи кубометров снега.
С начала 2024 года в Челябинской области ГИБДД выписала уже порядка 250 предупреждений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега. Челябинск практически ежедневно стоит в десятибалльных пробках. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе.
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