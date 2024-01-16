В ночь на улицы Челябинска для расчистки снега выведут 200 рабочих

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Много снега. Тюмень, лопата, снег, уборка снега, дворники, зима, жкх
Рабочие выйдут для уборки города от снега в помощь 266 единицам техники Фото:
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На улицы Челябинска этой ночью для расчистки снега будет выведено 200 рабочих и 266 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Предстоящей ночью на расчистке улиц и тротуаров будет задействовано 266 единиц техники и 200 рабочих», — говорится в telegram-канале администрации города Челябинска. Главной задачей является ликвидация колейности и расширение проезжей части, говорится в сообщении.

Мэрия просит горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, так как это мешает работе спецтехники. Как пояснили подрядчики, за последние сутки с челябинских дворов вывезено 32 тысячи кубометров снега.

С начала 2024 года в Челябинской области ГИБДД выписала уже порядка 250 предупреждений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега. Челябинск практически ежедневно стоит в десятибалльных пробках. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе.

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На улицы Челябинска этой ночью для расчистки снега будет выведено 200 рабочих и 266 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Предстоящей ночью на расчистке улиц и тротуаров будет задействовано 266 единиц техники и 200 рабочих», — говорится в telegram-канале администрации города Челябинска. Главной задачей является ликвидация колейности и расширение проезжей части, говорится в сообщении. Мэрия просит горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, так как это мешает работе спецтехники. Как пояснили подрядчики, за последние сутки с челябинских дворов вывезено 32 тысячи кубометров снега. С начала 2024 года в Челябинской области ГИБДД выписала уже порядка 250 предупреждений руководителям дорожных служб, осуществляющих уборку снега. Челябинск практически ежедневно стоит в десятибалльных пробках. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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