Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

18 января 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Запрет на рыболовство для Великобритании стал ответом на санкции в отношении товаров из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве РФ одобрили законопроект, который позволит расторгнуть соглашение СССР и Великобритании о рыболовстве в водах Баренцева моря от 1956 года. Документ подготовили Минсельхоз и МИД РФ. «Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Правительство одобрило проект», — передают «Известия» суть документа. Соглашение 1956 года было заключено сроком на пять лет и продлялось до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. В документе отмечается, что прекращение данного соглашения не понесет серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России. Законопроект стал ответной реакцией на исключение РФ в 2022 году из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Тогда Великобритания ввела тариф в размере 35-ти процентов на ввоз из России отдельных товаров, передает телеканал 360. Изменение коснулись импорта водки и меди, а экспорт предметов роскоши был запрещен.

В правительстве РФ одобрили законопроект, который позволит расторгнуть соглашение СССР и Великобритании о рыболовстве в водах Баренцева моря от 1956 года. Документ подготовили Минсельхоз и МИД РФ. «Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Правительство одобрило проект», — передают «Известия» суть документа. Соглашение 1956 года было заключено сроком на пять лет и продлялось до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. В документе отмечается, что прекращение данного соглашения не понесет серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России. Законопроект стал ответной реакцией на исключение РФ в 2022 году из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Тогда Великобритания ввела тариф в размере 35-ти процентов на ввоз из России отдельных товаров, передает телеканал 360. Изменение коснулись импорта водки и меди, а экспорт предметов роскоши был запрещен.