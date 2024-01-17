Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

В правительстве РФ одобрили законопроект, который позволит расторгнуть соглашение СССР и Великобритании о рыболовстве в водах Баренцева моря от 1956 года. Документ подготовили Минсельхоз и МИД РФ.
«Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Правительство одобрило проект», — передают «Известия» суть документа.
Соглашение 1956 года было заключено сроком на пять лет и продлялось до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. В документе отмечается, что прекращение данного соглашения не понесет серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России.
Законопроект стал ответной реакцией на исключение РФ в 2022 году из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Тогда Великобритания ввела тариф в размере 35-ти процентов на ввоз из России отдельных товаров, передает телеканал 360. Изменение коснулись импорта водки и меди, а экспорт предметов роскоши был запрещен.
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