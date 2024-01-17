17 января 2024

Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

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Запрет на рыболовство для Великобритании стал ответом на санкции в отношении товаров из РФ Фото:

В правительстве РФ одобрили законопроект, который позволит расторгнуть соглашение СССР и Великобритании о рыболовстве в водах Баренцева моря от 1956 года. Документ подготовили Минсельхоз и МИД РФ.

«Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Правительство одобрило проект», — передают «Известия» суть документа.

Соглашение 1956 года было заключено сроком на пять лет и продлялось до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. В документе отмечается, что прекращение данного соглашения не понесет серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России.

Законопроект стал ответной реакцией на исключение РФ в 2022 году из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Тогда Великобритания ввела тариф в размере 35-ти процентов на ввоз из России отдельных товаров, передает телеканал 360. Изменение коснулись импорта водки и меди, а экспорт предметов роскоши был запрещен.

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В правительстве РФ одобрили законопроект, который позволит расторгнуть соглашение СССР и Великобритании о рыболовстве в водах Баренцева моря от 1956 года. Документ подготовили Минсельхоз и МИД РФ. «Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Правительство одобрило проект», — передают «Известия» суть документа. Соглашение 1956 года было заключено сроком на пять лет и продлялось до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. В документе отмечается, что прекращение данного соглашения не понесет серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России. Законопроект стал ответной реакцией на исключение РФ в 2022 году из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Тогда Великобритания ввела тариф в размере 35-ти процентов на ввоз из России отдельных товаров, передает телеканал 360. Изменение коснулись импорта водки и меди, а экспорт предметов роскоши был запрещен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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