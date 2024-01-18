В зоне СВО погиб многодетный свердловчанин. Фото

19 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

В Артемовском простятся с 39-летним Евгением Калимуллиным Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Артемовском (Свердловская область) 22 января простятся с 39-летним Евгением Калимуллиным, погибшим на спецоперации. Мужчина отправился на фронт добровольцем, у него остались трое детей. «Исполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции, погиб наш земляк — Калимуллин Евгений Григорьевич. От имени всех жителей Артемовского городского округа выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними», — сообщила администрация Артемовского городского округа в telegram-канале. У Евгения остались трое детей — старшей дочке 13 лет, младшему исполнилось семь лет. Его гражданская жена Галина рассказала местному изданию «Егоршинские вести», что ради семьи Евгений очень старался и хотел, чтобы они жили не хуже, чем другие. «Он на СВО ушел из-за меня. Хотел доказать мне, что он мужик настоящий, что для семьи готов на все, лишь бы нам было хорошо. Очень детям и мне помогал», — рассказала она. Евгений родился и вырос в поселке Сосновый бор, окончил школу и поступил в училище в Ирбите, где отучился на механика. Затем работал. Перед уходом на спецоперацию работал на птичнике. Знакомые, близкие и друзья характеризуют его как трудолюбивого и отзывчивого мужчину. Евгений Калимуллин был отзывчивым товарищем и храбрым воином Фото: «Егоршинские вести»

В Артемовском (Свердловская область) 22 января простятся с 39-летним Евгением Калимуллиным, погибшим на спецоперации. Мужчина отправился на фронт добровольцем, у него остались трое детей. «Исполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции, погиб наш земляк — Калимуллин Евгений Григорьевич. От имени всех жителей Артемовского городского округа выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними», — сообщила администрация Артемовского городского округа в telegram-канале. У Евгения остались трое детей — старшей дочке 13 лет, младшему исполнилось семь лет. Его гражданская жена Галина рассказала местному изданию «Егоршинские вести», что ради семьи Евгений очень старался и хотел, чтобы они жили не хуже, чем другие. «Он на СВО ушел из-за меня. Хотел доказать мне, что он мужик настоящий, что для семьи готов на все, лишь бы нам было хорошо. Очень детям и мне помогал», — рассказала она. Евгений родился и вырос в поселке Сосновый бор, окончил школу и поступил в училище в Ирбите, где отучился на механика. Затем работал. Перед уходом на спецоперацию работал на птичнике. Знакомые, близкие и друзья характеризуют его как трудолюбивого и отзывчивого мужчину.