Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди на термальном курорте в Крещение, 19 января. Как рассказали URA.RU очевидцы, в Вишневой горке Сосновского района очередь желающих окунуться в воду заканчивалась на улице.
«Накануне 19 января хотели посетить термальный курорт в Вишневой горке около Челябинска, но вечером народу там была тьма. Очередь в кассу стояла даже на улице. И практически не двигалась. Постояли 40 минут и поехали домой», — рассказал URA.RU один из очевидцев.
Жителям Челябинской области на Крещение предлагали искупаться в горячих купелях. Как URA.RU рассказали участники рынка искусственных термальных источников, 18 января их освятили. Купель на термальном курорте «Баден-баден Еткуль» освящали 18 января в 20 часов. В Вишневой горке купель оборудовали в проруби. В термальном комплексе «Александрия» Еткульского района купание в бассейнах с температурой 36 градусов продолжалось до пяти часов утра.
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