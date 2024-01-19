19 января 2024

Челябинцы рассказали об огромной очереди на термальном курорте в Крещение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, термальный источник, баден-баден, баден
Попасть в Челябинске на термальный курорт вечером было большой проблемой Фото:

Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди на термальном курорте в Крещение, 19 января. Как рассказали URA.RU очевидцы, в Вишневой горке Сосновского района очередь желающих окунуться в воду заканчивалась на улице.

«Накануне 19 января хотели посетить термальный курорт в Вишневой горке около Челябинска, но вечером народу там была тьма. Очередь в кассу стояла даже на улице. И практически не двигалась. Постояли 40 минут и поехали домой», — рассказал URA.RU один из очевидцев.

Жителям Челябинской области на Крещение предлагали искупаться в горячих купелях. Как URA.RU рассказали участники рынка искусственных термальных источников, 18 января их освятили. Купель на термальном курорте «Баден-баден Еткуль» освящали 18 января в 20 часов. В Вишневой горке купель оборудовали в проруби. В термальном комплексе «Александрия» Еткульского района купание в бассейнах с температурой 36 градусов продолжалось до пяти часов утра.

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Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди на термальном курорте в Крещение, 19 января. Как рассказали URA.RU очевидцы, в Вишневой горке Сосновского района очередь желающих окунуться в воду заканчивалась на улице. «Накануне 19 января хотели посетить термальный курорт в Вишневой горке около Челябинска, но вечером народу там была тьма. Очередь в кассу стояла даже на улице. И практически не двигалась. Постояли 40 минут и поехали домой», — рассказал URA.RU один из очевидцев. Жителям Челябинской области на Крещение предлагали искупаться в горячих купелях. Как URA.RU рассказали участники рынка искусственных термальных источников, 18 января их освятили. Купель на термальном курорте «Баден-баден Еткуль» освящали 18 января в 20 часов. В Вишневой горке купель оборудовали в проруби. В термальном комплексе «Александрия» Еткульского района купание в бассейнах с температурой 36 градусов продолжалось до пяти часов утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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