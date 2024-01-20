Пермские фигуристы заняли первое место на чемпионате России

Фигуристы заняли первое место среди спортивных пар
Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Об этом сообщили «Ведомости».
«Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 28,25 балла, став победителями среди спортивных пар. Второе место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — написало издание.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восхитился результатами пермских фигуристов на Первенстве России по фигурному катанию. По результатам соревнований серебро получили Осокина и Грицаенко.
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