20 января 2024
19 января 2024

Пермские фигуристы заняли первое место на чемпионате России

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
Фигуристы заняли первое место среди спортивных пар Фото:

Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Об этом сообщили «Ведомости».

«Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 28,25 балла, став победителями среди спортивных пар. Второе место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — написало издание.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восхитился результатами пермских фигуристов на Первенстве России по фигурному катанию. По результатам соревнований серебро получили Осокина и Грицаенко.

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Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Об этом сообщили «Ведомости». «Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 28,25 балла, став победителями среди спортивных пар. Второе место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — написало издание. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восхитился результатами пермских фигуристов на Первенстве России по фигурному катанию. По результатам соревнований серебро получили Осокина и Грицаенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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