Пермские фигуристы заняли первое место на чемпионате России

21 января 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Фигуристы заняли первое место среди спортивных пар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Об этом сообщили «Ведомости». «Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 28,25 балла, став победителями среди спортивных пар. Второе место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — написало издание. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восхитился результатами пермских фигуристов на Первенстве России по фигурному катанию. По результатам соревнований серебро получили Осокина и Грицаенко.

Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Об этом сообщили «Ведомости». «Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 28,25 балла, став победителями среди спортивных пар. Второе место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — написало издание. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восхитился результатами пермских фигуристов на Первенстве России по фигурному катанию. По результатам соревнований серебро получили Осокина и Грицаенко.