Губернатор Махонин восхитился триумфом пермских фигуристов. Фото

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Пермяки успешно выступили на родном льду (архивное фото) Фото:

Пермские спортсмены с успешно выступили на Первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин восхитился результатами — в парном катании весь подиум заняли пермяки.

«Настоящим триумфом наших фигуристов завершилось юниорское Первенство России. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края! Гордимся вами!» — пишет глава региона в Telegram.

По результатам соревнований золотые медали получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, «бронза» досталась Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову, а «серебро» Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко. Тренерами всех победителей являются Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова.

Весь пьедестал заняли пермские пары

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Пермские спортсмены с успешно выступили на Первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин восхитился результатами — в парном катании весь подиум заняли пермяки. «Настоящим триумфом наших фигуристов завершилось юниорское Первенство России. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края! Гордимся вами!» — пишет глава региона в Telegram. По результатам соревнований золотые медали получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, «бронза» досталась Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову, а «серебро» Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко. Тренерами всех победителей являются Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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