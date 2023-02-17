Пермяки успешно выступили на родном льду (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермские спортсмены с успешно выступили на Первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин восхитился результатами — в парном катании весь подиум заняли пермяки.

«Настоящим триумфом наших фигуристов завершилось юниорское Первенство России. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края! Гордимся вами!» — пишет глава региона в Telegram.

По результатам соревнований золотые медали получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, «бронза» досталась Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову, а «серебро» Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко. Тренерами всех победителей являются Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова.