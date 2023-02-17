Пермские спортсмены с успешно выступили на Первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин восхитился результатами — в парном катании весь подиум заняли пермяки.
«Настоящим триумфом наших фигуристов завершилось юниорское Первенство России. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края! Гордимся вами!» — пишет глава региона в Telegram.
По результатам соревнований золотые медали получили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, «бронза» досталась Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову, а «серебро» Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко. Тренерами всех победителей являются Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова.
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