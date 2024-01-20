20 января 2024
19 января 2024

В ХМАО нашли собаку, умирающую в сугробе

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) нашли и спасли собаку, замершую в сугробе. Животное не могло помочь себе из-за того, что было ранено. Об это сообщил telegram-канал Mash.

«Неравнодушные прохожие сперва отогрели пса, потом освободили и отвезли в ветклинику. Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать на обочине. Сейчас с ним все в порядке, его готовят к МРТ», — написали в telegram-канале Mash. Там также уточнили, что после лечения собаку передадут местной зоозащитной организации.

В Урае хозяин откопал своего пса, будку которого завалило снегом. Такое случилось из-за сильного снегопада в тот день. Вся местность оказалась практически под метровым сугробом.

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В Нижневартовске (ХМАО) нашли и спасли собаку, замершую в сугробе. Животное не могло помочь себе из-за того, что было ранено. Об это сообщил telegram-канал Mash. «Неравнодушные прохожие сперва отогрели пса, потом освободили и отвезли в ветклинику. Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать на обочине. Сейчас с ним все в порядке, его готовят к МРТ», — написали в telegram-канале Mash. Там также уточнили, что после лечения собаку передадут местной зоозащитной организации. В Урае хозяин откопал своего пса, будку которого завалило снегом. Такое случилось из-за сильного снегопада в тот день. Вся местность оказалась практически под метровым сугробом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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