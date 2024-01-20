В ХМАО нашли собаку, умирающую в сугробе

21 января 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) нашли и спасли собаку, замершую в сугробе. Животное не могло помочь себе из-за того, что было ранено. Об это сообщил telegram-канал Mash. «Неравнодушные прохожие сперва отогрели пса, потом освободили и отвезли в ветклинику. Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать на обочине. Сейчас с ним все в порядке, его готовят к МРТ», — написали в telegram-канале Mash. Там также уточнили, что после лечения собаку передадут местной зоозащитной организации. В Урае хозяин откопал своего пса, будку которого завалило снегом. Такое случилось из-за сильного снегопада в тот день. Вся местность оказалась практически под метровым сугробом.

В Нижневартовске (ХМАО) нашли и спасли собаку, замершую в сугробе. Животное не могло помочь себе из-за того, что было ранено. Об это сообщил telegram-канал Mash. «Неравнодушные прохожие сперва отогрели пса, потом освободили и отвезли в ветклинику. Врачи предполагают, что собаку сбили на трассе и бросили умирать на обочине. Сейчас с ним все в порядке, его готовят к МРТ», — написали в telegram-канале Mash. Там также уточнили, что после лечения собаку передадут местной зоозащитной организации. В Урае хозяин откопал своего пса, будку которого завалило снегом. Такое случилось из-за сильного снегопада в тот день. Вся местность оказалась практически под метровым сугробом.