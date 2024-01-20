20 января 2024

СК взялся за дело девушки-сироты, которой не дают жилье в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту обращения девушки-сироты, которая с 2017 года ждет предоставления жилья в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

С 2017 года 21-летняя девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, но до сих пор ее права не реализованы, сказано в сообщении. Также отмечается, что она неоднократно обращалась в различные инстанции, однако результатов это не принесло. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту обращения девушки-сироты, которая с 2017 года ждет предоставления жилья в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. С 2017 года 21-летняя девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, но до сих пор ее права не реализованы, сказано в сообщении. Также отмечается, что она неоднократно обращалась в различные инстанции, однако результатов это не принесло. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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