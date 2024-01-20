СК взялся за дело девушки-сироты, которой не дают жилье в Свердловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту обращения девушки-сироты, которая с 2017 года ждет предоставления жилья в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
С 2017 года 21-летняя девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, но до сих пор ее права не реализованы, сказано в сообщении. Также отмечается, что она неоднократно обращалась в различные инстанции, однако результатов это не принесло. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
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