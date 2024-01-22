На пермском рынке таможенники изъяли тонны фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Изъятые мандарины будут уничтожены Фото:

В Перми на оптовом рынке сотрудники таможни изъяли у торговцев более двух тонн фруктов и овощей. На хурму, мандарины и томаты у продавцов не было необходимых документов.

«В Перми по результатам двух рейдов на оптовом продовольственном рынке сотрудники Пермской таможни совместно с должностными лицами Россельхознадзора и Пермской транспортной прокуратуры выявили 2,3 тонны плодоовощной продукции (хурма, мандарины, томат) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товаром границ Евразийского экономического союза и РФ, отсутствовали», — говорится в сообщении, поступившем от таможни в URA.RU.

В декабре URA.RU рассказывало, что в Пермском крае обнаружили и уничтожили 429 килограммов мандаринов. Замначальника Пермской таможни Павел Терехов отметил, что продукция без маркировки и документов может представлять угрозу для здоровья. За ее реализацию грозит штраф.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на оптовом рынке сотрудники таможни изъяли у торговцев более двух тонн фруктов и овощей. На хурму, мандарины и томаты у продавцов не было необходимых документов. «В Перми по результатам двух рейдов на оптовом продовольственном рынке сотрудники Пермской таможни совместно с должностными лицами Россельхознадзора и Пермской транспортной прокуратуры выявили 2,3 тонны плодоовощной продукции (хурма, мандарины, томат) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товаром границ Евразийского экономического союза и РФ, отсутствовали», — говорится в сообщении, поступившем от таможни в URA.RU. В декабре URA.RU рассказывало, что в Пермском крае обнаружили и уничтожили 429 килограммов мандаринов. Замначальника Пермской таможни Павел Терехов отметил, что продукция без маркировки и документов может представлять угрозу для здоровья. За ее реализацию грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...