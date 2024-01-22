На пермском рынке таможенники изъяли тонны фруктов и овощей

22 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Изъятые мандарины будут уничтожены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на оптовом рынке сотрудники таможни изъяли у торговцев более двух тонн фруктов и овощей. На хурму, мандарины и томаты у продавцов не было необходимых документов. «В Перми по результатам двух рейдов на оптовом продовольственном рынке сотрудники Пермской таможни совместно с должностными лицами Россельхознадзора и Пермской транспортной прокуратуры выявили 2,3 тонны плодоовощной продукции (хурма, мандарины, томат) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товаром границ Евразийского экономического союза и РФ, отсутствовали», — говорится в сообщении, поступившем от таможни в URA.RU. В декабре URA.RU рассказывало, что в Пермском крае обнаружили и уничтожили 429 килограммов мандаринов. Замначальника Пермской таможни Павел Терехов отметил, что продукция без маркировки и документов может представлять угрозу для здоровья. За ее реализацию грозит штраф.

В Перми на оптовом рынке сотрудники таможни изъяли у торговцев более двух тонн фруктов и овощей. На хурму, мандарины и томаты у продавцов не было необходимых документов. «В Перми по результатам двух рейдов на оптовом продовольственном рынке сотрудники Пермской таможни совместно с должностными лицами Россельхознадзора и Пермской транспортной прокуратуры выявили 2,3 тонны плодоовощной продукции (хурма, мандарины, томат) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товаром границ Евразийского экономического союза и РФ, отсутствовали», — говорится в сообщении, поступившем от таможни в URA.RU. В декабре URA.RU рассказывало, что в Пермском крае обнаружили и уничтожили 429 килограммов мандаринов. Замначальника Пермской таможни Павел Терехов отметил, что продукция без маркировки и документов может представлять угрозу для здоровья. За ее реализацию грозит штраф.