В Пермском крае уничтожили более 400 килограмм нелегальных мандаринов

13 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

В Пермский край привезли мандарины без маркировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае обнаружили 429 килограмм мандаринов неизвестного происхождения. Плоды изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки. Выявленная продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Уточняется, что у на эту партию мандаринов не было документов, поэтому невозможно было понять, откуда их привезли. Также сотрудники ведомства усомнились в легальности их ввоза. Плоды утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов. Ранее в Пермском крае была обнаружена фейковая свинина и рыбные консервы. Продукты были сделаны из неизвестного сырья.

В Пермском крае обнаружили 429 килограмм мандаринов неизвестного происхождения. Плоды изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки. Выявленная продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Уточняется, что у на эту партию мандаринов не было документов, поэтому невозможно было понять, откуда их привезли. Также сотрудники ведомства усомнились в легальности их ввоза. Плоды утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов. Ранее в Пермском крае была обнаружена фейковая свинина и рыбные консервы. Продукты были сделаны из неизвестного сырья.