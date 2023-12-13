В Пермском крае уничтожили более 400 килограмм нелегальных мандаринов

В Пермском крае обнаружили 429 килограмм мандаринов неизвестного происхождения. Плоды изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки. Выявленная продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у на эту партию мандаринов не было документов, поэтому невозможно было понять, откуда их привезли. Также сотрудники ведомства усомнились в легальности их ввоза. Плоды утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов.
Ранее в Пермском крае была обнаружена фейковая свинина и рыбные консервы. Продукты были сделаны из неизвестного сырья.
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