В Пермском крае уничтожили более 400 килограмм нелегальных мандаринов

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Продуктовый магазин. Курган, мандарины
В Пермский край привезли мандарины без маркировки Фото:

В Пермском крае обнаружили 429 килограмм мандаринов неизвестного происхождения. Плоды изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки. Выявленная продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у на эту партию мандаринов не было документов, поэтому невозможно было понять, откуда их привезли. Также сотрудники ведомства усомнились в легальности их ввоза. Плоды утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов.

Ранее в Пермском крае была обнаружена фейковая свинина и рыбные консервы. Продукты были сделаны из неизвестного сырья.

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В Пермском крае обнаружили 429 килограмм мандаринов неизвестного происхождения. Плоды изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки. Выявленная продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Уточняется, что у на эту партию мандаринов не было документов, поэтому невозможно было понять, откуда их привезли. Также сотрудники ведомства усомнились в легальности их ввоза. Плоды утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов. Ранее в Пермском крае была обнаружена фейковая свинина и рыбные консервы. Продукты были сделаны из неизвестного сырья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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