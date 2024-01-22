В ХМАО спасатели за зиму спасли от замерзания больше 100 человек

Спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«За зимний период прошлого года на автодорогах и в природной среде спасателями КУ „Центроспас-Югория“ спасены 107 человек», — сообщает пресс-служба. С 12 по 19 января 2024-го спасатели трижды выезжали на зимники и водные объекты на помощь югорчанам, семь человек были эвакуированы в населенные пункты.
Югорчане на автозимниках попадают в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов. Спасатели напоминают жителям региона, которые собираются в дальние поездки, брать с собой средства для активного выживания: буксировочный трос, лопату, топор, лебедку. А также теплые одежду и обувь, питье и продукты питания, которые помогут дождаться спасателей людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели эвакуировали мужчину из сломанного авто. Инцидент произошел на 617 километре автодороги «Верхнеказым — Лыхма».
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