22 января 2024

В ХМАО спасатели за зиму спасли от замерзания больше 100 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели за зиму спасли от замерзания более сотни югорчан Фото:

Спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«За зимний период прошлого года на автодорогах и в природной среде спасателями КУ „Центроспас-Югория“ спасены 107 человек», — сообщает пресс-служба. С 12 по 19 января 2024-го спасатели трижды выезжали на зимники и водные объекты на помощь югорчанам, семь человек были эвакуированы в населенные пункты.

Югорчане на автозимниках попадают в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов. Спасатели напоминают жителям региона, которые собираются в дальние поездки, брать с собой средства для активного выживания: буксировочный трос, лопату, топор, лебедку. А также теплые одежду и обувь, питье и продукты питания, которые помогут дождаться спасателей людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели эвакуировали мужчину из сломанного авто. Инцидент произошел на 617 километре автодороги «Верхнеказым — Лыхма».

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Спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «За зимний период прошлого года на автодорогах и в природной среде спасателями КУ „Центроспас-Югория“ спасены 107 человек», — сообщает пресс-служба. С 12 по 19 января 2024-го спасатели трижды выезжали на зимники и водные объекты на помощь югорчанам, семь человек были эвакуированы в населенные пункты. Югорчане на автозимниках попадают в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов. Спасатели напоминают жителям региона, которые собираются в дальние поездки, брать с собой средства для активного выживания: буксировочный трос, лопату, топор, лебедку. А также теплые одежду и обувь, питье и продукты питания, которые помогут дождаться спасателей людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасатели эвакуировали мужчину из сломанного авто. Инцидент произошел на 617 километре автодороги «Верхнеказым — Лыхма».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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