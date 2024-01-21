В ХМАО спасатели эвакуировали мужчину из сломанного авто

22 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 20 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белоярском (ХМАО) на трассе Верхнеказым — Лыхма эвакуировали мужчину из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центроспас-Югория. Инцидент произошел 20 января. «Спасатели выезжали на 617 км автодороги „Верхнеказым — Лыхма“ по сообщению: сломался автомобиль, требуется эвакуация одного человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили мужчину 1990 года рождения в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее URA.RU писало, что на дороге в Югорске автоинспекторы спасли водителя, у которого сломалась машина в мороз. Мужчине помогли добраться до ближайшего СТО.

В Белоярском (ХМАО) на трассе Верхнеказым — Лыхма эвакуировали мужчину из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центроспас-Югория. Инцидент произошел 20 января. «Спасатели выезжали на 617 км автодороги „Верхнеказым — Лыхма“ по сообщению: сломался автомобиль, требуется эвакуация одного человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили мужчину 1990 года рождения в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее URA.RU писало, что на дороге в Югорске автоинспекторы спасли водителя, у которого сломалась машина в мороз. Мужчине помогли добраться до ближайшего СТО.