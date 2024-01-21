21 января 2024
20 января 2024

В ХМАО спасатели эвакуировали мужчину из сломанного авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, руль, дтп, брошенный автомобиль, авария
Инцидент произошел 20 января Фото:

В Белоярском (ХМАО) на трассе Верхнеказым — Лыхма эвакуировали мужчину из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центроспас-Югория. Инцидент произошел 20 января.

«Спасатели выезжали на 617 км автодороги „Верхнеказым — Лыхма“ по сообщению: сломался автомобиль, требуется эвакуация одного человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили мужчину 1990 года рождения в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее URA.RU писало, что на дороге в Югорске автоинспекторы спасли водителя, у которого сломалась машина в мороз. Мужчине помогли добраться до ближайшего СТО.

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В Белоярском (ХМАО) на трассе Верхнеказым — Лыхма эвакуировали мужчину из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Центроспас-Югория. Инцидент произошел 20 января. «Спасатели выезжали на 617 км автодороги „Верхнеказым — Лыхма“ по сообщению: сломался автомобиль, требуется эвакуация одного человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили мужчину 1990 года рождения в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее URA.RU писало, что на дороге в Югорске автоинспекторы спасли водителя, у которого сломалась машина в мороз. Мужчине помогли добраться до ближайшего СТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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