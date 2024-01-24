В колонии Магнитогорска заключенные нанесли себе увечья в знак протеста режиму

Заключенные выразили знак протеста режиму ИК-18 Фото: Илья Московец © URA.RU

В исправительной колонии №18 в Магнитогорске (Челябинская область) двое заключенных нанесли себе увечья в знак протеста режиму пенитенциарного учреждения. Как сообщили URA.RU в пресс-луже ГУФСИН по региону, травмы оказались несерьезными.

«22 января двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №18, нанесли себе незначительные порезы на предплечья. Свои действия они мотивировали несогласием с режимом содержания. Медики оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

При этом изначально в одном из telegram-каналов приводилась информация о том, что акция протеста была массовой. Заключенные якобы так заступились за товарища, который получил травму на стройке. Однако эту информацию в пресс-службе ГУФСИН опровергли. Там заявили, что никто из заключенных не получал травм на строительных объектах.