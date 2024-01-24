Парню, выстрелившего в студента УрФУ, продлили арест

24 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Волков укрывался от камер весь судебный процесс Фото: Илья Московец © URA.RU Суд продлил арест Валерию Волкову, ставшему участником потасовки со стрельбой у Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда. Волков будет находиться в СИЗО до 29 февраля. В суде он прятал лицо от журналистов и просил не снимать его. Мужчина родился в Полевском, у него есть ребенок и свое ИП. «Я занимаюсь ремонтом компьютерной техники», — пояснил Волков. Он был судим за кражу, разбой и секс с несовершеннолетней. Конфликт возле университета произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов вымогали деньги у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.

Суд продлил арест Валерию Волкову, ставшему участником потасовки со стрельбой у Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда. Волков будет находиться в СИЗО до 29 февраля. В суде он прятал лицо от журналистов и просил не снимать его. Мужчина родился в Полевском, у него есть ребенок и свое ИП. «Я занимаюсь ремонтом компьютерной техники», — пояснил Волков. Он был судим за кражу, разбой и секс с несовершеннолетней. Конфликт возле университета произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов вымогали деньги у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.