Парню, выстрелившего в студента УрФУ, продлили арест

Суд продлил арест Валерию Волкову, ставшему участником потасовки со стрельбой у Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда.
Волков будет находиться в СИЗО до 29 февраля. В суде он прятал лицо от журналистов и просил не снимать его. Мужчина родился в Полевском, у него есть ребенок и свое ИП. «Я занимаюсь ремонтом компьютерной техники», — пояснил Волков. Он был судим за кражу, разбой и секс с несовершеннолетней.
Конфликт возле университета произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов вымогали деньги у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.
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