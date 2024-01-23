Семья ханты привезла огонь Всероссийского семейного очага из Москвы в ХМАО

24 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Виталий и Татьяна Русскины привезли огонь семейного очага в ХМАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Виталий и Татьяна Русскины — представители знаменитой семьи хантов из ХМАО, привезли частичку огня Всероссийского семейного очага из Москвы в округ. Молодожены сыграли свадьбу в День Югры на выставке «Россия» и приняли участие в форуме «Родные-Любимые», где зажгли пламя. «На рейсе Utair в Сургут доставили частичку огня Всероссийского семейного очага. Честь доставить его в ХМАО выпала Виталию и Татьяне Русскиным, которые стали мужем и женой в день региона на выставке „Россия“», — сообщила пресс-служба аэропорта Сургута на официальном сайте. Форум «Родные-Любимые» стал первым мероприятием в рамках Года семьи в России. В столицу огонь Всероссийского семейного очага приехал из Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи покровителей брака и семьи в православии — святых Петра и Февронии. От огня зажгли 12 лампад, которые отправились в разные части страны. Ранее URA.RU писало, что в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве показали традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО. Жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район).

Виталий и Татьяна Русскины — представители знаменитой семьи хантов из ХМАО, привезли частичку огня Всероссийского семейного очага из Москвы в округ. Молодожены сыграли свадьбу в День Югры на выставке «Россия» и приняли участие в форуме «Родные-Любимые», где зажгли пламя. «На рейсе Utair в Сургут доставили частичку огня Всероссийского семейного очага. Честь доставить его в ХМАО выпала Виталию и Татьяне Русскиным, которые стали мужем и женой в день региона на выставке „Россия“», — сообщила пресс-служба аэропорта Сургута на официальном сайте. Форум «Родные-Любимые» стал первым мероприятием в рамках Года семьи в России. В столицу огонь Всероссийского семейного очага приехал из Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи покровителей брака и семьи в православии — святых Петра и Февронии. От огня зажгли 12 лампад, которые отправились в разные части страны. Ранее URA.RU писало, что в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве показали традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО. Жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район).