23 января 2024

Семья ханты привезла огонь Всероссийского семейного очага из Москвы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, север, национальная одежда, ненцы, ханты, кмнс
Виталий и Татьяна Русскины привезли огонь семейного очага в ХМАО Фото:

Виталий и Татьяна Русскины — представители знаменитой семьи хантов из ХМАО, привезли частичку огня Всероссийского семейного очага из Москвы в округ. Молодожены сыграли свадьбу в День Югры на выставке «Россия» и приняли участие в форуме «Родные-Любимые», где зажгли пламя.

«На рейсе Utair в Сургут доставили частичку огня Всероссийского семейного очага. Честь доставить его в ХМАО выпала Виталию и Татьяне Русскиным, которые стали мужем и женой в день региона на выставке „Россия“», — сообщила пресс-служба аэропорта Сургута на официальном сайте.

Форум «Родные-Любимые» стал первым мероприятием в рамках Года семьи в России. В столицу огонь Всероссийского семейного очага приехал из Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи покровителей брака и семьи в православии — святых Петра и Февронии. От огня зажгли 12 лампад, которые отправились в разные части страны.

Ранее URA.RU писало, что в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве показали традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО. Жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район).

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Виталий и Татьяна Русскины — представители знаменитой семьи хантов из ХМАО, привезли частичку огня Всероссийского семейного очага из Москвы в округ. Молодожены сыграли свадьбу в День Югры на выставке «Россия» и приняли участие в форуме «Родные-Любимые», где зажгли пламя. «На рейсе Utair в Сургут доставили частичку огня Всероссийского семейного очага. Честь доставить его в ХМАО выпала Виталию и Татьяне Русскиным, которые стали мужем и женой в день региона на выставке „Россия“», — сообщила пресс-служба аэропорта Сургута на официальном сайте. Форум «Родные-Любимые» стал первым мероприятием в рамках Года семьи в России. В столицу огонь Всероссийского семейного очага приехал из Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи покровителей брака и семьи в православии — святых Петра и Февронии. От огня зажгли 12 лампад, которые отправились в разные части страны. Ранее URA.RU писало, что в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве показали традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО. Жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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