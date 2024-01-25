Песков призвал Украину обеспечить воздушную безопасность Белгородской области

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков призвал Украину обеспечить воздушную безопасность в Белгородской области после крушения Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Россия уведомила Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородской областью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января.

Песков обозначил, что в крушении виновата Украина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В настоящий момент продолжается расследование происшествия.

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Россия уведомила Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородской областью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. Песков обозначил, что в крушении виновата Украина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В настоящий момент продолжается расследование происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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