Песков призвал Украину обеспечить воздушную безопасность Белгородской области

Россия уведомила Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородской областью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
«Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января.
Песков обозначил, что в крушении виновата Украина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В настоящий момент продолжается расследование происшествия.
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