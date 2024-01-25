Происшествия Песков призвал Украину обеспечить воздушную безопасность Белгородской области 25 января 2024 в 22:01 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков призвал Украину обеспечить воздушную безопасность в Белгородской области после крушения Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Россия уведомила Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородской областью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. Песков обозначил, что в крушении виновата Украина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В настоящий момент продолжается расследование происшествия. Россия уведомила Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородской областью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. Песков обозначил, что в крушении виновата Украина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В настоящий момент продолжается расследование происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям