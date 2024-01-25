В ХМАО приехал Герой ДНР

Герой ДНР Артем Жога встретится с губернатором ХМАО Комаровой

26 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога примет участие в открытии нового пункта отбора контрактников в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного совета, Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск. Это одна из его первых поездок в регионы. Власти ХМАО сообщили, что он встретится с губернатором Натальей Комаровой и примет участие в открытии Года семьи. «Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл в окружную столицу с рабочим визитом сегодня, 26 января. Артем Жога проведет встречу с губернатором округа и присоединится к торжественному открытию Года семьи в Югре», — сообщили власти ХМАО на официальном сайте. Также Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту. Герой ДНР встретится с волонтерами-участниками миссии в Донбассе и активистами округа. Молодежь и семьи ХМАО познакомят Жогу со своими проектами и инициативами. Ранее URA.RU писало, что спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога входит в состав избирательного штаба президента РФ Владимира Путина. В декабре 2023 года он лично попросил Путина выдвинуться на новый срок и заявил о готовности стать его доверенным лицом.

Председатель Народного совета, Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск. Это одна из его первых поездок в регионы. Власти ХМАО сообщили, что он встретится с губернатором Натальей Комаровой и примет участие в открытии Года семьи. «Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл в окружную столицу с рабочим визитом сегодня, 26 января. Артем Жога проведет встречу с губернатором округа и присоединится к торжественному открытию Года семьи в Югре», — сообщили власти ХМАО на официальном сайте. Также Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту. Герой ДНР встретится с волонтерами-участниками миссии в Донбассе и активистами округа. Молодежь и семьи ХМАО познакомят Жогу со своими проектами и инициативами. Ранее URA.RU писало, что спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога входит в состав избирательного штаба президента РФ Владимира Путина. В декабре 2023 года он лично попросил Путина выдвинуться на новый срок и заявил о готовности стать его доверенным лицом.