25 января 2024

В ХМАО приехал Герой ДНР

Герой ДНР Артем Жога встретится с губернатором ХМАО Комаровой
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога артем
Герой ДНР Артем Жога примет участие в открытии нового пункта отбора контрактников в ХМАО Фото:

Председатель Народного совета, Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск. Это одна из его первых поездок в регионы. Власти ХМАО сообщили, что он встретится с губернатором Натальей Комаровой и примет участие в открытии Года семьи.

«Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл в окружную столицу с рабочим визитом сегодня, 26 января. Артем Жога проведет встречу с губернатором округа и присоединится к торжественному открытию Года семьи в Югре», — сообщили власти ХМАО на официальном сайте.

Также Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту. Герой ДНР встретится с волонтерами-участниками миссии в Донбассе и активистами округа. Молодежь и семьи ХМАО познакомят Жогу со своими проектами и инициативами.

Ранее URA.RU писало, что спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога входит в состав избирательного штаба президента РФ Владимира Путина. В декабре 2023 года он лично попросил Путина выдвинуться на новый срок и заявил о готовности стать его доверенным лицом.

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Председатель Народного совета, Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск. Это одна из его первых поездок в регионы. Власти ХМАО сообщили, что он встретится с губернатором Натальей Комаровой и примет участие в открытии Года семьи. «Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл в окружную столицу с рабочим визитом сегодня, 26 января. Артем Жога проведет встречу с губернатором округа и присоединится к торжественному открытию Года семьи в Югре», — сообщили власти ХМАО на официальном сайте. Также Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту. Герой ДНР встретится с волонтерами-участниками миссии в Донбассе и активистами округа. Молодежь и семьи ХМАО познакомят Жогу со своими проектами и инициативами. Ранее URA.RU писало, что спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога входит в состав избирательного штаба президента РФ Владимира Путина. В декабре 2023 года он лично попросил Путина выдвинуться на новый срок и заявил о готовности стать его доверенным лицом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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