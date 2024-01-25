25 января 2024

Второму участнику стрельбы возле УрФУ продлили арест

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Мужчина находится под стражей с конца 2023 года (архивное фото) Фото:

Бекзоду Камилову, которого обвинили в нападении на студента Уральского федерального университета (УрФУ) продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурге. Ранее суд оставил в СИЗО первого участника стрельбы Валерия Волкова.

Камилова оставили в СИЗО по 29 февраля. Суд состоялся 25 января.

Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.

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Бекзоду Камилову, которого обвинили в нападении на студента Уральского федерального университета (УрФУ) продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурге. Ранее суд оставил в СИЗО первого участника стрельбы Валерия Волкова. Камилова оставили в СИЗО по 29 февраля. Суд состоялся 25 января. Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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