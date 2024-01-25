Второму участнику стрельбы возле УрФУ продлили арест

26 января 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мужчина находится под стражей с конца 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бекзоду Камилову, которого обвинили в нападении на студента Уральского федерального университета (УрФУ) продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурге. Ранее суд оставил в СИЗО первого участника стрельбы Валерия Волкова. Камилова оставили в СИЗО по 29 февраля. Суд состоялся 25 января. Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.

Бекзоду Камилову, которого обвинили в нападении на студента Уральского федерального университета (УрФУ) продлили арест, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурге. Ранее суд оставил в СИЗО первого участника стрельбы Валерия Волкова. Камилова оставили в СИЗО по 29 февраля. Суд состоялся 25 января. Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Валерий Волков и Бекзод Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказался, то один из них выстрелил ему в лицо. Полицейские задержали злоумышленников. Против них было возбуждено уголовное дело.