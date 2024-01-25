Появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО

26 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Появилось видео с парнем из Нижневартовска, которого убил подросток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В telegram-каналах появилась видеозапись с убитым мужчиной из Нижневартовска, которого из-за ревности к девушке зарезал 17-летний знакомый. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство. «Тоха. Дыши, ты че, моросишь что ли?» — говорит автор записи на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». В конце мужчина пытается измерить пульс и понять, жив ли еще пострадавший. На этом запись обрывается. Источник в силовых структурах сказал журналисту URA.RU, что имена на видеозаписи совпадают с имеющимися у них данными об участниках конфликта. Агентство запросило комментарий у следственного комитета ХМАО, который занимается расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Убийство». На момент публикации ответ не поступил.

В telegram-каналах появилась видеозапись с убитым мужчиной из Нижневартовска, которого из-за ревности к девушке зарезал 17-летний знакомый. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство. «Тоха. Дыши, ты че, моросишь что ли?» — говорит автор записи на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». В конце мужчина пытается измерить пульс и понять, жив ли еще пострадавший. На этом запись обрывается. Источник в силовых структурах сказал журналисту URA.RU, что имена на видеозаписи совпадают с имеющимися у них данными об участниках конфликта. Агентство запросило комментарий у следственного комитета ХМАО, который занимается расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Убийство». На момент публикации ответ не поступил.