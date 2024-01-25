Появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО

В telegram-каналах появилась видеозапись с убитым мужчиной из Нижневартовска, которого из-за ревности к девушке зарезал 17-летний знакомый. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.
«Тоха. Дыши, ты че, моросишь что ли?» — говорит автор записи на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».
В конце мужчина пытается измерить пульс и понять, жив ли еще пострадавший. На этом запись обрывается.
Источник в силовых структурах сказал журналисту URA.RU, что имена на видеозаписи совпадают с имеющимися у них данными об участниках конфликта. Агентство запросило комментарий у следственного комитета ХМАО, который занимается расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Убийство». На момент публикации ответ не поступил.
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