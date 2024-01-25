25 января 2024

Появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Появилось видео с парнем из Нижневартовска, которого убил подросток Фото:

В telegram-каналах появилась видеозапись с убитым мужчиной из Нижневартовска, которого из-за ревности к девушке зарезал 17-летний знакомый. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.

«Тоха. Дыши, ты че, моросишь что ли?» — говорит автор записи на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

В конце мужчина пытается измерить пульс и понять, жив ли еще пострадавший. На этом запись обрывается.

Источник в силовых структурах сказал журналисту URA.RU, что имена на видеозаписи совпадают с имеющимися у них данными об участниках конфликта. Агентство запросило комментарий у следственного комитета ХМАО, который занимается расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Убийство». На момент публикации ответ не поступил.

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В telegram-каналах появилась видеозапись с убитым мужчиной из Нижневартовска, которого из-за ревности к девушке зарезал 17-летний знакомый. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство. «Тоха. Дыши, ты че, моросишь что ли?» — говорит автор записи на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». В конце мужчина пытается измерить пульс и понять, жив ли еще пострадавший. На этом запись обрывается. Источник в силовых структурах сказал журналисту URA.RU, что имена на видеозаписи совпадают с имеющимися у них данными об участниках конфликта. Агентство запросило комментарий у следственного комитета ХМАО, который занимается расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Убийство». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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