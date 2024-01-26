Путин: психологическое консультирование для бойцов СВО должно быть обязательным

Владимир Путин предложил организовать обязательную психологическую поддержку участникам спецоперации по их возвращении с фронта. Он даст соответствующее указание Минобороны РФ и Фонду «Защитники Отечества». С таким предложением президент обратился к студентам-участникам СВО в Санкт-Петербурге.
«Психологическая помощь — важное направления по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. Согласно международной практике — 50% людей нуждаются в такой реабилитации. Давайте посоветуемся, обращаюсь ко всем присутствующим — можно сделать это обязательным [психологическую реабилитацию]», — уточил Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер поручил проработать соответствующий вопрос фонду «Защитники Отечества», а также Минобороны РФ.
Путин также отметил важность психологической реабилитации и призвал не стыдиться обращаться за соответствующей помощью. «Это не проявление слабости», — уточнил он.
Владимир Путин проводит рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Он затронул в ходе встречи со студентами ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и пообещал их решить.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.