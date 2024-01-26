Путин: психологическое консультирование для бойцов СВО должно быть обязательным

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин призвал не бояться обращаться за психологической помощью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владимир Путин предложил организовать обязательную психологическую поддержку участникам спецоперации по их возвращении с фронта. Он даст соответствующее указание Минобороны РФ и Фонду «Защитники Отечества». С таким предложением президент обратился к студентам-участникам СВО в Санкт-Петербурге.

«Психологическая помощь — важное направления по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. Согласно международной практике — 50% людей нуждаются в такой реабилитации. Давайте посоветуемся, обращаюсь ко всем присутствующим — можно сделать это обязательным [психологическую реабилитацию]», — уточил Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер поручил проработать соответствующий вопрос фонду «Защитники Отечества», а также Минобороны РФ.

Путин также отметил важность психологической реабилитации и призвал не стыдиться обращаться за соответствующей помощью. «Это не проявление слабости», — уточнил он.

Владимир Путин проводит рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Он затронул в ходе встречи со студентами ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и пообещал их решить.

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Владимир Путин предложил организовать обязательную психологическую поддержку участникам спецоперации по их возвращении с фронта. Он даст соответствующее указание Минобороны РФ и Фонду «Защитники Отечества». С таким предложением президент обратился к студентам-участникам СВО в Санкт-Петербурге. «Психологическая помощь — важное направления по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. Согласно международной практике — 50% людей нуждаются в такой реабилитации. Давайте посоветуемся, обращаюсь ко всем присутствующим — можно сделать это обязательным [психологическую реабилитацию]», — уточил Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер поручил проработать соответствующий вопрос фонду «Защитники Отечества», а также Минобороны РФ. Путин также отметил важность психологической реабилитации и призвал не стыдиться обращаться за соответствующей помощью. «Это не проявление слабости», — уточнил он. Владимир Путин проводит рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Он затронул в ходе встречи со студентами ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и пообещал их решить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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