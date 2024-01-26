26 января 2024

Галкину* запретили въезд на Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагента Галкина не пустили в Индонезию Фото:

Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ).

Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную визу. Однако на пропускном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе стоили от 8,5 до 16 тысяч рублей.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

*Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ 

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Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ). Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную визу. Однако на пропускном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе стоили от 8,5 до 16 тысяч рублей. * Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента *Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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