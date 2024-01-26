Галкину* запретили въезд на Бали

27 января 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Иноагента Галкина не пустили в Индонезию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ). Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную визу. Однако на пропускном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе стоили от 8,5 до 16 тысяч рублей. * Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента *Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ

Шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иноагентом) власти Индонезии запретили въезд в страну. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ). Галкин собирался дать на Бали концерт. У него были оформлены надлежащие документы, включая гастрольную визу. Однако на пропускном контроле паспорт шоумена оказался «в черном списке», поэтому Галкину велели покинуть Индонезию без объяснения причин, сообщила Монгайт в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что концерт Галкина был отменен в Таиланде. Билеты на концерты шоумена в Паттайе стоили от 8,5 до 16 тысяч рублей. * Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента *Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ