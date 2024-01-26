РЖД: при столкновении грузовика с поездом в ХМАО никто не пострадал

27 января 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Грузовик врезался в поезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под Мегионом. Официальный telegram-канал Свердловской железной дороги «СвЖД» сообщил, что водитель и пассажиры не пострадали. «Выезд грузового автомобиля на жд путь, по которому следовал поезд, стал причиной ДТП на переезде в ХМАО-Югре 26 января. В 22:36 местного времени на 873 км пк 4 станции Мегион однопутного неэлектрифицированного участка Нижневартовск — Ульт-Ягун Сургутского региона Свердловской железной дороги, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд №107 сообщением Нижневартовск — Волгоград. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались», — указано в публикации. Сообщается о повреждении 8, 9 и 10 вагонов. Пассажиров пересадили на свободные места. Обстоятельства выясняются, создан оперштаб. «Я ехал в 11 вагоне, даже не понял сначала, что стряслось. Поезд остановился. Мы простояли два часа, затем состав тронулся. Вагоны были почти пусты, поэтому, наверное, никто не пострадал. Восьмой вагон, на который пришелся удар, отцепили, и состав дальше поехал без него», — сообщает один из пассажиров. Ранее URA.RU писало о ДТП с пассажирским поездом под Мегионом. По предварительным данным, автокран врезался в поезд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под Мегионом. Официальный telegram-канал Свердловской железной дороги «СвЖД» сообщил, что водитель и пассажиры не пострадали. «Выезд грузового автомобиля на жд путь, по которому следовал поезд, стал причиной ДТП на переезде в ХМАО-Югре 26 января. В 22:36 местного времени на 873 км пк 4 станции Мегион однопутного неэлектрифицированного участка Нижневартовск — Ульт-Ягун Сургутского региона Свердловской железной дороги, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд №107 сообщением Нижневартовск — Волгоград. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались», — указано в публикации. Сообщается о повреждении 8, 9 и 10 вагонов. Пассажиров пересадили на свободные места. Обстоятельства выясняются, создан оперштаб. «Я ехал в 11 вагоне, даже не понял сначала, что стряслось. Поезд остановился. Мы простояли два часа, затем состав тронулся. Вагоны были почти пусты, поэтому, наверное, никто не пострадал. Восьмой вагон, на который пришелся удар, отцепили, и состав дальше поехал без него», — сообщает один из пассажиров. Ранее URA.RU писало о ДТП с пассажирским поездом под Мегионом. По предварительным данным, автокран врезался в поезд.