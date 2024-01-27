Медведев: Киев бросил вызов не только РФ, но и всему миру

27 января 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о зверствах фашистского режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Украине бросили вызов не только России, но и всему цивилизационному миру. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. «При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — написал Дмитрий Медведев в своей странице в социальной сети « ВКонтакте ». Медведев добавил, что долг россиян — хранить память о подвиге советского народа. Для жителей страны — это источник силы и мужества. Медведев особо подчеркнул, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о самом страшном эпизоде Второй Мировой войны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что сейчас в странах Запада вновь набирает популярность фашизм. По его словам, это может привести к началу новой мировой войны. Поэтому Россия сейчас проводит спецоперацию по денацификации Украины.

Власти Украине бросили вызов не только России, но и всему цивилизационному миру. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. «При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — написал Дмитрий Медведев в своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Медведев добавил, что долг россиян — хранить память о подвиге советского народа. Для жителей страны — это источник силы и мужества. Медведев особо подчеркнул, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о самом страшном эпизоде Второй Мировой войны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что сейчас в странах Запада вновь набирает популярность фашизм. По его словам, это может привести к началу новой мировой войны. Поэтому Россия сейчас проводит спецоперацию по денацификации Украины.