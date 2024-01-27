Медведев: Киев бросил вызов не только РФ, но и всему миру

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о зверствах фашистского режима Фото:

Власти Украине бросили вызов не только России, но и всему цивилизационному миру. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда.

«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — написал Дмитрий Медведев в своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев добавил, что долг россиян — хранить память о подвиге советского народа. Для жителей страны — это источник силы и мужества. Медведев особо подчеркнул, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о самом страшном эпизоде Второй Мировой войны.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что сейчас в странах Запада вновь набирает популярность фашизм. По его словам, это может привести к началу новой мировой войны. Поэтому Россия сейчас проводит спецоперацию по денацификации Украины.

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Власти Украине бросили вызов не только России, но и всему цивилизационному миру. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. «При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — написал Дмитрий Медведев в своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Медведев добавил, что долг россиян — хранить память о подвиге советского народа. Для жителей страны — это источник силы и мужества. Медведев особо подчеркнул, что блокада Ленинграда — это живое напоминание о самом страшном эпизоде Второй Мировой войны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что сейчас в странах Запада вновь набирает популярность фашизм. По его словам, это может привести к началу новой мировой войны. Поэтому Россия сейчас проводит спецоперацию по денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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