Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) ищет 14-летнего Николая Минина, который сбежал от врачей из социального учреждения 26 января. Маму мальчика лишили родительских прав, поэтому он находился там, сообщили в городской полиции.
«Отделом полиции 17 МУ МВД России „Нижнетагильское “ разыскивается Минин Николай Александрович, который самовольно покинул социальное учреждение по улице Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав. 26 января подросток сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов», — говорится в группе МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники полиции проверили возможные места нахождения мальчика, однако не нашли его. Приметы подростка: рост — 148 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку с желтыми вставками и черные штаны. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.
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