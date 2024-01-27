27 января 2024
26 января 2024

Нижнетагильская полиция ищет подростка, сбежавшего от врачей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками. Курган, наряд полиции, патруль полиции
Полиция ищет сбежавшего подростка с 26 января Фото:

Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) ищет 14-летнего Николая Минина, который сбежал от врачей из социального учреждения 26 января. Маму мальчика лишили родительских прав, поэтому он находился там, сообщили в городской полиции.

«Отделом полиции 17 МУ МВД России „Нижнетагильское “ разыскивается Минин Николай Александрович, который самовольно покинул социальное учреждение по улице Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав. 26 января подросток сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов», — говорится в группе МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции проверили возможные места нахождения мальчика, однако не нашли его. Приметы подростка: рост — 148 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку с желтыми вставками и черные штаны. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.

Фото:

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Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) ищет 14-летнего Николая Минина, который сбежал от врачей из социального учреждения 26 января. Маму мальчика лишили родительских прав, поэтому он находился там, сообщили в городской полиции. «Отделом полиции 17 МУ МВД России „Нижнетагильское “ разыскивается Минин Николай Александрович, который самовольно покинул социальное учреждение по улице Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав. 26 января подросток сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов», — говорится в группе МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники полиции проверили возможные места нахождения мальчика, однако не нашли его. Приметы подростка: рост — 148 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку с желтыми вставками и черные штаны. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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