В Екатеринбурге первые лица области съехались в Дом журналистов, который празднует десятилетие. Главных редакторов ведущих уральских СМИ, корреспондентов и хозяина площадки — председателя творческого областного Союза журналистов Александра Левина, поздравили, в частности, врио губернатора Денис Паслер и спикер заксобрания Людмила Бабушкина.
«Мне отчетливо и ярко помнится наш разговор с Александром Юрьевичем о том, что нам нужно этот замечательный исторический объект привести в порядок, отремонтировать и заложить фундамент на будущее, чтобы помнить всех наших уважаемых ветеранов журналистики. Решение было правильное. Идея удалась, реализовалась и успешно живет. Это место стало центром притяжения всех людей, кто занимается журналистикой, поэтому я очень рад спустя 10 лет после открытия присутствовать здесь», — поделился Паслер.
Бабушкина призналась, что в заксобрании прижилось бытовое название Дома журналистов — домжур. Депутаты часто его используют.
«Именно здесь проводятся впервые мероприятия, а потом их уже подхватывают отделения в других регионах. Это и школа журналистики для студентов и юнкоров. Это центр правовой защиты, здесь можно обсудить профессиональные вопросы, острые вопросы, которые задают жители нашего региона», — отметила она.
Александр Левин вспомнил, почему Дом журналистов решили открыть именно 8 сентября. В эту же дату отмечается Международный день солидарности журналистов. Праздник приурочили к гибели в нацистском концлагере в 1944 году Юлиуса Фучика — чехословацкого журналиста, автора книги «Репортаж с петлей на шее». Левину вручили подарки. В частности, телетайп и модель брендированного автобуса с одной из ТЭФИ. Дары отправятся в местный музей.
Дом журналистов Свердловской области расположен в историческом особняке «Усадьба Павла Утякова». Здание было построено в 1911-м инженером и чиновником Утяковым. Его отреставровали в 2010-х и решением экс-губернатора Евгения Куйвашева передали региональному творческому союзу журналистов. Площадка использовалась как городской пресс-центр для мировых изданий на ЧМ-2018 по футболу и во время первого международного конгресса людей с ограниченными возможностями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!