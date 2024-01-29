Силуанов оценил введение единой валюты для России и Беларуси

Силуанов: единая валюта в России и Беларуси — высшая степень интеграции

29 января 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Единая валюта — высшая степень интеграции между странами, сообщил министр Антон Силуанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Введение единой валюты для России и Беларуси — это высшая степень интеграции. Но до нее еще нужно дойти, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена», — сообщил Силуанов Life . Министр считает, что единая валюта была бы удобна и выгодна для людей. Введение единой валюты между странами обсуждается как раз с оформления договора 1999 года. В мае 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что это не вопрос сегодняшнего дня. Поскольку «процесс непростой». Также ведется работа над созданием единой валюты в странах БРИКС. Однако этот вопрос также сложный, заявлял президент России Владимир Путин.

Введение единой валюты для России и Беларуси — это высшая степень интеграции. Но до нее еще нужно дойти, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена», — сообщил Силуанов Life. Министр считает, что единая валюта была бы удобна и выгодна для людей. Введение единой валюты между странами обсуждается как раз с оформления договора 1999 года. В мае 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что это не вопрос сегодняшнего дня. Поскольку «процесс непростой». Также ведется работа над созданием единой валюты в странах БРИКС. Однако этот вопрос также сложный, заявлял президент России Владимир Путин.