Лукашенко с Путиным отказались от введения единой валюты

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко назвал процесс перехода на единую валюту непростым Фото:

Введение единой валюты России и Беларуси — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к этой договоренности они пришли вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

«То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси — прим. URA.RU), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Слова политика передает «Белта».

Переговоры о введении общей валюты с Россией Беларусь пытается вести еще с подписания союзного договора в 1999 году, передает Life. Эксперты URA.RU предполагали, что события на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах.

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Введение единой валюты России и Беларуси — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к этой договоренности они пришли вместе с российским лидером Владимиром Путиным. «То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси — прим. URA.RU), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Слова политика передает «Белта». Переговоры о введении общей валюты с Россией Беларусь пытается вести еще с подписания союзного договора в 1999 году, передает Life. Эксперты URA.RU предполагали, что события на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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