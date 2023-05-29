Лукашенко с Путиным отказались от введения единой валюты

29 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал процесс перехода на единую валюту непростым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение единой валюты России и Беларуси — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к этой договоренности они пришли вместе с российским лидером Владимиром Путиным. «То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси — прим. URA.RU), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Слова политика передает «Белта». Переговоры о введении общей валюты с Россией Беларусь пытается вести еще с подписания союзного договора в 1999 году, передает Life . Эксперты URA.RU предполагали, что события на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах.

Введение единой валюты России и Беларуси — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к этой договоренности они пришли вместе с российским лидером Владимиром Путиным. «То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси — прим. URA.RU), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Слова политика передает «Белта». Переговоры о введении общей валюты с Россией Беларусь пытается вести еще с подписания союзного договора в 1999 году, передает Life. Эксперты URA.RU предполагали, что события на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах.