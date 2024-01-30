Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных привлечь студентов для ускорения сдачи долгостроев. На заседании строительного штаба она уточнила, что это поможет восполнить дефицит строительных кадров у подрядчиков и закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в трех еще не сданных домах Сургута и Нефтеюганска, сообщает инсайдер в политбомонде округа.
«На заседании строительного штаба вновь досталось вице-мэру Сургута Виталию Шарову. Ему придется искать студентов и практикантов, а еще ставить на учет каждого стропальщика и маляра, чтобы наладить взаимодействие подрядчиков. Заодно и молодежи дадут заработать. Закрыть больной вопрос с дольщиками Комарова лично пообещала заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву, так что теперь подчиненным отступать некуда», — сообщает инсайдер.
В правительство ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти пообещали закрыть вопрос с долгостроями до июля 2024 года. Из пяти не введенных в эксплуатацию домов два уже готовы, и их выводят из реестра обманутых дольщиков.
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