Власти ХМАО бросят студентов на борьбу с долгостроями. Инсайд

31 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Правительство Югры планирует привлечь молодежь на помощь проблемным застройщикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных привлечь студентов для ускорения сдачи долгостроев. На заседании строительного штаба она уточнила, что это поможет восполнить дефицит строительных кадров у подрядчиков и закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в трех еще не сданных домах Сургута и Нефтеюганска, сообщает инсайдер в политбомонде округа. «На заседании строительного штаба вновь досталось вице-мэру Сургута Виталию Шарову. Ему придется искать студентов и практикантов, а еще ставить на учет каждого стропальщика и маляра, чтобы наладить взаимодействие подрядчиков. Заодно и молодежи дадут заработать. Закрыть больной вопрос с дольщиками Комарова лично пообещала заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву, так что теперь подчиненным отступать некуда», — сообщает инсайдер. В правительство ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти пообещали закрыть вопрос с долгостроями до июля 2024 года. Из пяти не введенных в эксплуатацию домов два уже готовы, и их выводят из реестра обманутых дольщиков.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных привлечь студентов для ускорения сдачи долгостроев. На заседании строительного штаба она уточнила, что это поможет восполнить дефицит строительных кадров у подрядчиков и закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в трех еще не сданных домах Сургута и Нефтеюганска, сообщает инсайдер в политбомонде округа. «На заседании строительного штаба вновь досталось вице-мэру Сургута Виталию Шарову. Ему придется искать студентов и практикантов, а еще ставить на учет каждого стропальщика и маляра, чтобы наладить взаимодействие подрядчиков. Заодно и молодежи дадут заработать. Закрыть больной вопрос с дольщиками Комарова лично пообещала заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву, так что теперь подчиненным отступать некуда», — сообщает инсайдер. В правительство ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти пообещали закрыть вопрос с долгостроями до июля 2024 года. Из пяти не введенных в эксплуатацию домов два уже готовы, и их выводят из реестра обманутых дольщиков.