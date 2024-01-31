Текслер потребовал усилить меры безопасности на челябинских птицефабриках

01 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер дал поручение предотвратить проникновение в регион птичьего гриппа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу усилить меры безопасности на птицефабриках в связи с угрозой распространения в регионе птичьего гриппа. Этой теме было посвящено специальное совещание, сообщили URA.RU 1 февраля в пресс-службе главы региона. «В условиях растущего с конца 2023 года спроса на продукцию птицеводства эта проблема требует особого внимания, тем более в нашем регионе, где находится много птицефабрик. Ситуация может осложниться тем, что в области тысячи озер и, соответственно, большое количество мест гнездования дикой птицы. Поэтому обезопасить от проникновения вируса птицеводческие хозяйства — задача номер один», — акцентировал внимание губернатор. С учетом напряженной эпизоотической обстановки в соседних государствах и начала сезонной миграции птиц риски возникновения очагов опасного заболевания возрастают. Для сохранения эпизоотического благополучия губернатор Алексей Текслер поставил задачу усилить меры безопасности на птицефабриках и профилактическую работу с населением. Челябинская область является одной из ведущих по птицеводству. По итогам 2023 года две компании — «Ситно» из Магнитогорска и «Равис» из Сосновского района вошли в топ-25 в стране по выращиванию бройлеров. Кроме того, челябинская и чебаркульская птицефабрики входят в число лидеров в России по производству яйца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу усилить меры безопасности на птицефабриках в связи с угрозой распространения в регионе птичьего гриппа. Этой теме было посвящено специальное совещание, сообщили URA.RU 1 февраля в пресс-службе главы региона. «В условиях растущего с конца 2023 года спроса на продукцию птицеводства эта проблема требует особого внимания, тем более в нашем регионе, где находится много птицефабрик. Ситуация может осложниться тем, что в области тысячи озер и, соответственно, большое количество мест гнездования дикой птицы. Поэтому обезопасить от проникновения вируса птицеводческие хозяйства — задача номер один», — акцентировал внимание губернатор. С учетом напряженной эпизоотической обстановки в соседних государствах и начала сезонной миграции птиц риски возникновения очагов опасного заболевания возрастают. Для сохранения эпизоотического благополучия губернатор Алексей Текслер поставил задачу усилить меры безопасности на птицефабриках и профилактическую работу с населением. Челябинская область является одной из ведущих по птицеводству. По итогам 2023 года две компании — «Ситно» из Магнитогорска и «Равис» из Сосновского района вошли в топ-25 в стране по выращиванию бройлеров. Кроме того, челябинская и чебаркульская птицефабрики входят в число лидеров в России по производству яйца.