01 февраля 2024

В Катав-Ивановске три кандидата поборются за пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Курганской области. Курган, кресло чиновника
Кто займет кресло градоначальника, станет известно 14 февраля Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) три кандидата поборются за пост мэра. Как URA.RU сообщила председатель горсовета, возглавляющая конкурсную комиссию, Галина Федосеева, выборы состоятся 14 февраля.

«В Катав-Ивановске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. По итогам лидировали трое кандидатов, они и будут допущены к выборам градоначальника на ближайшем февральском внеочередном заседании Совета депутатов 14 февраля», — отметила URA.RU Федосеева.

В финал вышли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов, набравшие при выполнении тестового задания больше десяти баллов каждый. Главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин заработал меньше, поэтому отсеялся. Изначально претендовали шестеро, но один кандидатуру снял, другой 31 января не пришел. Кроме тестов, претенденты озвучили программы развития территории и ответили на вопросы.

Окончательную точку поставят депутаты горсовета. Выбирать им придется, поскольку мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) три кандидата поборются за пост мэра. Как URA.RU сообщила председатель горсовета, возглавляющая конкурсную комиссию, Галина Федосеева, выборы состоятся 14 февраля. «В Катав-Ивановске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. По итогам лидировали трое кандидатов, они и будут допущены к выборам градоначальника на ближайшем февральском внеочередном заседании Совета депутатов 14 февраля», — отметила URA.RU Федосеева. В финал вышли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов, набравшие при выполнении тестового задания больше десяти баллов каждый. Главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин заработал меньше, поэтому отсеялся. Изначально претендовали шестеро, но один кандидатуру снял, другой 31 января не пришел. Кроме тестов, претенденты озвучили программы развития территории и ответили на вопросы. Окончательную точку поставят депутаты горсовета. Выбирать им придется, поскольку мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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