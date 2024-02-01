В Катав-Ивановске три кандидата поборются за пост мэра

02 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Кто займет кресло градоначальника, станет известно 14 февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) три кандидата поборются за пост мэра. Как URA.RU сообщила председатель горсовета, возглавляющая конкурсную комиссию, Галина Федосеева, выборы состоятся 14 февраля. «В Катав-Ивановске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. По итогам лидировали трое кандидатов, они и будут допущены к выборам градоначальника на ближайшем февральском внеочередном заседании Совета депутатов 14 февраля», — отметила URA.RU Федосеева. В финал вышли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов, набравшие при выполнении тестового задания больше десяти баллов каждый. Главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин заработал меньше, поэтому отсеялся. Изначально претендовали шестеро, но один кандидатуру снял, другой 31 января не пришел. Кроме тестов, претенденты озвучили программы развития территории и ответили на вопросы. Окончательную точку поставят депутаты горсовета. Выбирать им придется, поскольку мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановске (Челябинская область) три кандидата поборются за пост мэра. Как URA.RU сообщила председатель горсовета, возглавляющая конкурсную комиссию, Галина Федосеева, выборы состоятся 14 февраля. «В Катав-Ивановске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. По итогам лидировали трое кандидатов, они и будут допущены к выборам градоначальника на ближайшем февральском внеочередном заседании Совета депутатов 14 февраля», — отметила URA.RU Федосеева. В финал вышли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов, набравшие при выполнении тестового задания больше десяти баллов каждый. Главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин заработал меньше, поэтому отсеялся. Изначально претендовали шестеро, но один кандидатуру снял, другой 31 января не пришел. Кроме тестов, претенденты озвучили программы развития территории и ответили на вопросы. Окончательную точку поставят депутаты горсовета. Выбирать им придется, поскольку мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.