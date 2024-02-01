Соратник Геры ЖБИ рвется на свободу в Екатеринбурге

Суд оставил под стражей соратника Геры ЖБИ

02 февраля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Александр Дисков находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд оставил в СИЗО Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд жалобу, в которой просил изменить подзащитному меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей. Апелляция была оставлена без удовлетворения», — пояснили в суде. В 2023 году против Дискова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Дело связано с потасовкой, которая произошла возле екатеринбургского кафе в ноябре 2023-го. Тогда Дисков обстрелял машину людей, спровоцировавших конфликт, и избил одного из них. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом уже стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он дважды был судим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд оставил в СИЗО Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд жалобу, в которой просил изменить подзащитному меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей. Апелляция была оставлена без удовлетворения», — пояснили в суде. В 2023 году против Дискова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Дело связано с потасовкой, которая произошла возле екатеринбургского кафе в ноябре 2023-го. Тогда Дисков обстрелял машину людей, спровоцировавших конфликт, и избил одного из них. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом уже стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он дважды был судим.